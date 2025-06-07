Зеленський про операцію Павутина: Водії фур не знали, що везуть будиночки з дронами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські водії вантажівок, які минулої неділі транспортували дерев’яні будиночки із захованими ударними дронами для атаки на російські бомбардувальники, нічого не знали про свій вантаж.

Про це глава держави повідомив ABC News.

Зеленський про атаку дронів

Так, Служба безпеки України для проведення атаки на російські військові аеродроми використала мобільні дерев’яні будиночки з відкидними дахами. Ці будинки помістили на вантажівки. Під час спецоперації дахи будиночків дистанційно відчиняли і звідти один за одним злітали ударні дрони.

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Зеленський зазначив, що росіяни-водії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були таємно обладнані дронами.

– Вони (водії) нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу, – сказав Зеленський Марті Раддац в ексклюзивному інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю в програмі This Week with George Stephanopoulos.

За даними СБУ, внаслідок атаки знищено й пошкоджено 41 російський літак, зокрема стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні. Сума завданих Росії збитків оцінюється у $7 млрд.

Президент України також наголосив Марті Раддац, що СБУ використовувала зброю тільки зброю українського виробництва і не застосовувала обладнання, що походить з арсеналу західних союзників.

– Я дуже хотів використовувати тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким, – наголосив Володимир Зеленський.

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Раніше агентство Reuters із посиланням на західних військових експертів написало, що Росії знадобляться роки на відновлення стратегічних ядерних бомбардувальників, знищених 1 червня.

Джерело : ABC News

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