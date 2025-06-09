Дрон V2U: у ГУР показали БпЛА, яким РФ атакує на Сумському напрямку

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U, який окупанти активно використовують на Сумському напрямку.

Конструкція російського дрона V2U: що відомо

За даними ГУР, особливістю дрона V2U є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin (Nvidia Corporation — американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів).

V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем радіоелектронної боротьби. У ГУР вважають, що дрон V2U може для навігації використовувати так званий комп’ютерний зір — безпілотник порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фотографіями місцевості.

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Дрон V2U можна використовувати й як FPV через LTE-зв’язок. Безпілотник оснащений роутером Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Модем у дроні – китайський.

У ГУР наголошують, що компоненти безпілотника переважно китайського виробництва: двигун, GPS-модуль, сервоприводи, твердотілий накопичувач, далекомір, регулятори обертів, елементи живлення. Крім того, дрон V2U має японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також американський модуль Jetson Orin.

ГУР Міноборони також опублікувало ідентифікаційні дані двох російських і двох китайських компаній, які беруть участь у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА.

Раніше у Службі зовнішньої розвідки України заявили, що Москва наздоганяє Київ у виробництві безпілотників, зокрема завдяки допомозі з боку Китаю, а до кінця 2025 року Росія планує виготовити до 2 млн одиниць тільки FPV-дронів.

Фото: ГУР Міноборони

Джерело : ГУР

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