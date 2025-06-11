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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Не менш болісно, ніж Павутина: СБУ анонсувала нові сюрпризи для ворога

Василь Малюк
Фото: СБУ

Служба безпеки України готує для російського ворога не менш болісні сюрпризи, аніж спецоперація Павутина зі знищення стратегічної авіації РФ, яку провели 1 червня.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

Нові сюрпризи для окупантів від СБУ

– СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція Павутина, – заявив голова СБУ після оприлюднення відео підготовки і реалізації однієї з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

У СБУ наголосили, що спецоперація Павутина стала відповіддю на масовані ракетні удари російської авіації по українських містах, зокрема лікарнях та енергетичній інфраструктурі.

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Василь Малюк зауважив, що в рамках Павутини СБУ відпрацювала абсолютно законні військові цілі – аеродроми та авіацію, яка бомбардує українські мирні міста.

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Нагадаємо, що 1 червня Україна неочікувано атакувала чотири російських авіабази, розташованих далеко від фронту — дві з них за тисячі кілометрів на Далекій Півночі та в Сибіру. СБУ готувала спецоперації півтора року.

Для її реалізації підготували дерев’яні модульні будиночки, в яких розмістили дрони з вибухівкою. Понад сотня БпЛА вилітали із вантажівок, на яких стояли ці будиночки, та атакували російські літаки. За даними СБУ, вдалося знищити та пошкодити 41 ворожий літак, зокрема: Ту-95, Ту-22, Ту-160 та А-50.

В СБУ наголосили, що спецоперація Павутина завдала шкоди російській стратегічній авіації на понад $7 млрд.

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Джерело: СБУ

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