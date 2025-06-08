Паутина от СБУ, ситуация на Сумщине и массированные удары по Украине: главные события недели

По мнению издания The Washington Post, украинская атака дронов на российские бомбардировщики повышает стратегические ставки и, несомненно, провоцирует РФ на возмездие, и одновременно является тактикой давления, чтобы убедить Путина на переговоры.

Как заявил в эфире телемарафона Єдині новини заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, российские СМИ замалчивают поражения самолетов на аэродромах. В то же время в Telegram-каналах отмечают, что эти самолеты старые и они якобы никак не повлияют на стратегический статус России.

По словам Михаила Самуся, уничтожение и повреждение не менее 40 единиц стратегической авиации однозначно снизит дальнейшие ракетные атаки России на Украину. У россиян осталось не так много активных самолетов для продолжения ракетного террора. Похожая ситуация с Калибрами — их значительно уменьшилось, ведь украинские морские дроны смогли оттеснить российский флот.

Атаки на Украину 6 июня

Ночью и утром 6 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине, использовав 452 средства воздушного нападения – дроны и ракеты. Наши силы противовоздушной обороны уничтожили 406 целей. К сожалению, в результате вражеской атаки в Киеве погибли три человека – это спасатель ГСЧС. В Луцке из-под завалов извлекли тела двух молодых людей – парня и девушки. Всего пострадали 80 человек.

Россия заявила, что атака 6 июня — является ответом на украинскую Паутину.

По данным Воздушных сил ВСУ, 6 июня РФ запустила 36 ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС. Как пишет Милитарный, обычно для таких атак россияне используют только стратегические бомбардировщики Ту-95МС, потому что они имеют более простую конструкцию, турбовинтовые двигатели, работают на меньших нагрузках, могут выполнять длительное патрулирование. Крейсерская скорость Ту-95 около 750 км/ч на высоте 7-8 км.

Бомбардировщик Ту-160 имеет режим сверхзвукового полета из-за чего нагрузка на его конструкцию возрастает в разы. Самолеты Ту-160 имеют крылья с изменяемой стреловидностью, что означает наличие дополнительных механизмов и узлов в конструкции. Ту-160 — более быстрый и мощный, но технически он сложнее и быстрее “съедает” свой ресурс.

Отметим, что 6 июня Силы обороны уничтожили российский вертолет, а утром 7 июня на Курщине Воздушные силы сбили вражеский истребитель Су-35.

Переговоры и “меморандум” России

Вечером 2 июня российские СМИ опубликовали содержание документа, который Кремль представил как “меморандум об урегулировании”. Россияне изложили свой перечень предложений по прекращению войны.

В первую очередь россияне требуют полного вывода украинских Сил обороны с территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Также Москва требует нейтрального статуса Украины — то есть мы не должны быть членом любого военного альянса, в том числе и НАТО, на украинской территории не должно быть иностранного военного контингента.

Также россияне хотят, чтобы Украина никогда не обладала ядерным оружием, ликвидировала “националистические формирования”, а также ограничила численность армии. А еще Кремль хочет, чтобы русский язык в Украине стал официальным.

Кроме того, Москва выдвинула и дополнительные требования, в частности:

полная отмена уже наложенных санкций и гарантия отказа от новых;

взаимное отклонение претензий относительно нанесенного ущерба за время войны;

отмена ограничений против УПЦ МП;

постепенное восстановление дипломатических и экономических отношений, в частности транзита российского газа (транспортировку остановили 1 января).

Также россияне изложили два возможных варианта прекращения огня. В первом — это односторонний выход ВСУ из вышеупомянутых областей. Второй вариант предусматривает: прекращение мобилизации и начало демобилизации; приостановление поставок западного оружия, передачи разведданных и спутниковой связи; гарантии, что Украина не будет проводить диверсии на территории РФ; взаимную амнистию политзаключенных; проведение президентских и парламентских выборов в Украине не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения.

Кроме того, россияне заявили о готовности передать Украине тела 6 тысяч погибших военных. По итогам встречи в Стамбуле достигли предварительной договоренности об обмене пленными по схеме 1000 на 1000, а также возможно — дополнительно 200 на 200.

Президент Владимир Зеленский отметил, что первый пункт российского документа вообще противоречит здравому смыслу и украинской Конституции. Что касается нашей будущей внеблоковости, то РФ впервые вторглась в Украину в 2014 году, когда мы и так имели внеблоковый статус.

По мнению политического эксперта, кандидата политических наук, доцента Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича, своим так называемым меморандумом россияне хотят максимально поднять ставки, чтобы потом по традиции играть на понижение и в конце концов дойти до варианта, который их мог бы реально устраивать.

Этот “меморандум” также является и элементом давления, чтобы заставить Украину нервничать.

— Когда россияне свой документ специально «слили» в СМИ, то таким образом забили за собой, как говорится, право первой ночи. Они хотят, чтобы все говорили о российском “меморандуме”, а не об украинском. Но это не сработало так, как они хотели, — говорит Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, Москва не ищет какой-то новый переговорный формат — она лишь имитирует такие поиски.

— Что касается “меморандума”, то россияне просто взяли документ 2022 года, расширили его, и все. Ничего особо нового там нет. В то же время Москва показывает, что с ней будет сложно договориться, а потому рассчитывает, что мы согласимся на ее требования, — отметил политический эксперт.

28 заседание Рамштайн: какую помощь согласовали

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в 2025 году помощь от партнеров превысит показатели предыдущих лет.

Так, Британия выделит 350 млн фунтов на поставку 100 тыс. дронов в 2025 году. Германия одобрила военную помощь на €5 млрд. Пакет предусматривает финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды согласовали пакет помощи в €400 млн, в который войдут противоминный корабль, катера и морские дроны. Бельгия объявила о ежегодной помощи Украине в размере €1 млрд до 2029 года. Также страна передаст нам противоминный корабль.

Норвегия выделит $700 млн на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. Канада выделит $45 млн на дроны, средства РЭБ, бронированные машины Coyote и Bison. Швеция предоставит $440 млн на программы закупки артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

По словам Игоря Рейтеровича, несмотря на неоднозначные заявления Дональда Трампа относительно войны в Украине, возможного отстранения США от переговоров, европейцы показывают нам свою преданность и поддержку.

На сегодня Европа разрабатывает план действий на случай, если США в будущем откажут ей в помощи.

— Рамштайн для Украины довольно хорошо работает, дает определенные результаты. Конечно, хотелось бы большей поддержки со стороны Штатов. Но я думаю, что в ближайшие пару месяцев на это не стоит рассчитывать. Штаты будут просто наблюдать. На сегодня, все, что Украина получает от Америки — это помощь, согласованная Джо Байденом, — отмечает Игорь Рейтерович.

Единственное, что сейчас Украина получает от администрации Трампа — это разведданные. Но это американцам особо ничего не стоит.

— Конечно, мы благодарны за такую помощь, она важна. Но это не слишком серьезная поддержка со стороны США, — говорит политолог.

По его мнению, пока продолжается военная помощь от Америки и плюс от Европы, то есть определенный баланс, критической ситуации нет.

— Как будет дальше, когда прекратится американская помощь, пока сказать сложно, — отметил Игорь Рейтерович.

Ситуация в Сумской области

2 июня аналитики проекта DeepState заявили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Константиновка и Алексеевка в Сумской области. Сообщается, что враг накапливает там пехоту и продолжает свои попытки продвигаться вглубь территории — дальше у россиян на пути находится поселок Хотинь.

По информации DeepState, в этом районе россиянам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум. Тяжелая ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачино-Яблоновка-Юнаковка. Враг подобрался вплотную к этим населенным пунктам.

Представитель оперативно-тактической группировки Северск Вадим Мысник в комментарии Фактам ICTV заявил, что ситуация на северной границе Украины в зоне ответственности ОТГ Северск — это часть Черниговской, Сумской и Харьковской областей — за последние дни не изменилась.

— Мы продолжаем фиксировать вдоль этой границы военное присутствие врага. Больше всего враг сосредоточен именно на Курщине, на Сумском направлении, где он пытается расширить зону активных боевых действий, — отметил Вадим Мысник.

Представитель ОТУ отметил, что за последние трое суток фиксируется значительное изменение количества обстрелов приграничья.

Например, 4 июня зафиксировали 90 обстрелов со стороны врага, затем 5 июня — 200 обстрелов, а за 6 июня — 109. То есть колебания значительные. Это связано с тем, что Силы обороны Украины наносят удары вглубь по территории врага, по пунктам управления, местам накопления личного состава, техники и боеприпасов, рассказал Вадим Мысник.

В то же время за последнюю неделю враг усилил воздушные удары, в частности по Сумах и Чернигову.

— РФ наносит комбинированные удары по жилым домам, многоэтажкам, предприятиям. Погибают гражданские. Такими террористическими атаками россияне пытаются запугивать, психологически давить на население, в частности в приграничье, — подчеркнул Вадим Мысник.

На границе с Черниговской областью фиксируются военные подразделения противника, но какого-то формирования, группировки сейчас нет. В основном концентрация сил врага именно на Курщине, на Сумском направлении, подытожил представитель ОТГ Северск.

7 июня Силы специальных операций сообщили об уничтожении группы противника на Курском направлении возле государственной границы Украины. Так, операторы 6 полка Рейнджер ССО совершили налет на группу захватчиков, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны на Сумщине. Сначала оккупантам предложили сдаться, гарантируя сохранение жизни, те отказались. Как результат — четыре российских военных ликвидированы, один в плену.

Ситуация на фронте

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), оккупанты пытаются наступать на севере Харьковской области, но не продвинулись. Бои идут вблизи Волчанска, Старицы и Волчанских хуторов.

Второе направление основных усилий России — Луганская область. Штурмы в направлении Купянска продолжаются, однако так же — без подтвержденных успехов. Также тщетными были попытки врага продвинуться в направлении Боровой.

По информации ISW, российские войска продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные кадры за 4 июня свидетельствуют о продвижении в районе Серебрянского леса. Представитель 66 отдельной механизированной бригады, действующей в направлении Лимана, Василий Денисюк сообщил, что россияне весной 2025 года потеряли 3200 своих бойцов — фактически целую бригаду.

Также россияне не оставляют попыток наступления на Часов Яр, однако без успеха. Сам город оккупанты атакуют в основном дронами. В направлении Торецка и Покровска, что в Донецкой области, враг также не имеет подтвержденных успехов, хотя бои продолжаются тяжелые.

У Покровска враг использует электрические скутеры и мотоциклы для проведения быстрых пехотных атак и доставки боеприпасов.

В направлении Новопавловки также не было продвижения врага. Однако продолжаются атаки на северо-восток — вблизи Надиевки, Новосергиевки, Новоалександровки и Муравки, а также вблизи Орехового.

Атаки дронов на Россию

2 июня военные цели на территории РФ массированно атаковали ударные дроны: как минимум 10 взрывов слышали жители Липецка, в Курске прогремело не менее семи взрывов. Также беспилотники фиксировали в Воронежской, Рязанской областях, в Ярославле. Неспокойно было под Москвой.

5 июня прогремели взрывы в Брянске на аэродроме. Российские военные корреспонденты подтверждают уничтожение Искандеров.

6 июня мощные взрывы прогремели в ряде областей РФ: поражена нефтебаза в Энгельсе, аэродром Дьягилево, а также завод Прогресс в Мичуринске, который производит компоненты для ракетных и артиллерийских систем.

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