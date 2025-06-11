Події ночі 11 червня: обстріл Харкова та атака на Тамбовський пороховий завод у РФ

Уночі Росія знову завдала дронової атаки по українських містах.

Вибухи сьогодні лунали у Харківській та Одеській областях. А на Запоріжжі fpv-дрон атакував цивільний автомобіль.

А у російському Котовську під ударом опинився Тамбовський пороховий завод.

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Детальніше про головні новини ночі 11 червня – читайте у матеріалі.

Вибухи у Харкові 11 червня

Внаслідок атаки російських безпілотників уночі 11 червня у кількох районах Харкова спалахнули пожежі.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти.

За даними ДСНС станом на 6 ранку кількість постраждалих зросла до 60, 9 з них – діти. Двоє людей загинули.

Вибухи в Одесі

Сьогодні вночі Росія атакувала дронами Одеську область.

Як повідомили рятувальники, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.

Вибухи на Полтавщині

Як повідомили у Полтавській ОВА, сьогодні вночі унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, на території Опішнянськоі громади було пошкоджено вантажний автомобіль.

На щастя обійшлося без постраждалих.

Атака дрона на Запоріжжі

Дві людини поранені внаслідок атаки ворожого fpv-дрона на Запоріжжі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці.

Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Вибухи в Котовську Тамбовської області РФ

Також у ніч на 11 червня дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.

Російські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомляють про потужні вибухи і пожежу після нібито атаки безпілотників на Тамбовський пороховий завод у Котовську.

У місті звучала сирена та працювало ППО.

За словами виконувача обов’язків губернатора області Євгена Первишова внаслідок падіння одного зі збитих БПЛА виникло загоряння, яке ліквідували пожежні підрозділи.

Постраждалих немає, на місці працюють правоохоронні органи.

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