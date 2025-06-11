Работал, чтобы сдвинуть систему: Драпатый подвел итоги полугода на посту командующего Сухопутными войсками

Генерал-майор Михаил Драпатый уходит с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ — он проработал полгода и совмещал обязанности командующего ОСУВ Хортица.

Об этом Михаил Драпатый написал в своем посте в Facebook.

Драпатый завершил обязанности командующего Сухопутными войсками

Он отметил, что командование Сухопутных войск на момент его назначения находилось в состоянии управленческой стагнации.

Сейчас смотрят

— Атмосфера страха, отсутствие инициативы, закрытость к обратной связи, равнодушие к проблемам личного состава, фасадная дисциплина, глубокий разрыв между штабом и подразделениями. Системные злоупотребления, кадровые решения по знакомствам, низкая внутренняя организованность. Духа развития в командовании не было и близко, — подчеркнул Михаил Драпатый и отметил, что работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему.

По его словам, за эти полгода обновлено почти половину руководящего состава Сухопутных войск в ключевых функциях, от которых зависит качественное развитие войска. Он отметил, что сформировал сильную инициативную команду, которая будет работать на результат, ведь эти люди не боятся брать на себя ответственность и принимать решения.

В то же время Михаил Драпатый заявил, что не все кадровые изменения удалось реализовать, ведь система продолжает сопротивляться.

Итоги реформ Драпатого в Сухопутных войсках

Мобилизация и ТЦК. По словам командующего, в этой области обновлено более половины руководящего состава территориальных центров комплектования. Внутри самого командования — на должностях новые ответственные за персонал и проведение мобилизации.

— Параллельно идет поиск новой модели работы ТЦК — открытой, справедливой, без коррупционных практик. Прозрачность, легитимность, уважение к человеку — то, что должно стать нормой, — подчеркнул Драпатый.

Боевая подготовка. По словам командующего Сухопутными войсками, начата структурная перестройка системы боевой подготовки военных. Сменены командующий подготовкой и часть руководства, очищены некоторые учебные центры, обновлены программы.

Михаил Драпатый отмечает, что в фокусе — реальная подготовка военнослужащих к первому бою. Также в рамках реформ добавлены инструменты психологической поддержки, введены цифровые решения по управлению подготовкой, обновляется материальная база в учебных центрах. Развивается базовая общевойсковая подготовка в бригадах.

БПЛА, РЭБ, кибер. В этих управлениях — новые молодые руководители, с фронта, которые имеют видение развития и понимают реальные потребности на поле боя — в дронах, боеприпасах, комплектующих, подготовке и т.д.

— Впервые масштабирование беспилотных подразделений происходит по критерию эффективности, а не лояльности. Подразделения развиваются системно, с учетом реальных запросов фронта, — говорит Драпатый.

Цифровизация. Михаил Драпатый подчеркнул, что внедряются боевые и тыловые системы, адаптированные не к интересам поставщика, а к потребностям боевых подразделений. Принцип прост: только польза для войска.

Логистика. Командующий Михаил Драпатый рассказал, что теперь в Сухопутных войсках отказываемся от старой модели “тылового обеспечения как самоцели”. Командование логистики становится сервисной структурой, которая работает на подразделение. Создается современный логистический хаб с цифровыми инструментами и новой структурой приоритетов.

Коммуникация. Михаил Драпатый рассказал, что в армии запущено системное противодействие коррупции, конфликту интересов, торговле должностями, и что уже есть первые результаты. Теперь усилия будут только наращиваться.

— Мы начали говорить с обществом и собственным личным составом на языке уважения, точности и честности. Впервые системная коммуникация строится не на запугивании или морализаторстве, а на ответственности, — говорит командующий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.