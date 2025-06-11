Працював, щоб зрушити систему: Драпатий підсумував пів року на посаді командувача Сухопутних військ

Генерал-майор Михайло Драпатий йде з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ – він пропрацював пів року та поєднував обов’язки командувача ОСУВ Хортиця.

Про це Михайло Драпатий написав у своєму дописі в Facebook.

Драпатий завершив обов’язки командувача Сухопутних військ

Він зауважив, що командування Сухопутних військ на момент його призначення перебувало в стані управлінської стагнації.

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– Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотного зв’язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами, низька внутрішня організованість. Духу розвитку в командуванні не було і близько, – наголосив Михайло Драпатий і зауважив, що працював над тим, щоб зрушити цю систему.

За його словами, за ці пів року оновлено майже половину керівного складу Сухопутних військ у ключових функціях, від яких залежить якісний розвиток війська. Він зауважив, що сформував сильну ініціативну команду, яка працюватиме на результат, адже ці люди не бояться брати відповідальність та ухвалювати рішення.

Водночас Михайло Драпатий заявив, що не всі кадрові зміни вдалося реалізувати, адже система продовжує чинити спротив.

Підсумки реформ Драпатого в Сухопутних військах

Мобілізація і ТЦК. За словами командувача, у цій галузі оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів комплектування. Усередині самого командування — на посадах нові відповідальні за персонал і проведення мобілізації.

— Паралельно йде пошук нової моделі роботи ТЦК — відкритої, справедливої, без корупційних практик. Прозорість, легітимність, повага до людини — те, що має стати нормою, — наголосив Драпатий.

Бойова підготовка. За словами командувача Сухопутних військ, розпочато структурну перебудову системи бойового навчання військових. Змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми.

Михайло Драпатий зауважує, що у фокусі — реальна підготовка військовослужбовців до першого бою. Також в рамках реформ додали інструменти психологічної підтримки, введено цифрові рішення управлінням підготовкою, оновлюється матеріальна база в навчальних центрах. Розвивається базова загальновійськова підготовка в бригадах.

БпЛА, РЕБ, кібер. В цих управліннях – нові молоді керівники, з фронту, які мають бачення розвитку і розуміють реальні потреби на полі бою – у дронах, боєприпасах, комплектуючих, підготовці тощо.

– Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності. Підрозділи розвиваються системно, з урахуванням реальних запитів фронту, – каже Драпатий.

Цифровізація. Михайло Драпатий наголосив, що впроваджуються бойові й тилові системи, адаптовані не до інтересів постачальника, а до потреб бойових підрозділів. Принцип простий: лише користь для війська.

Логістика. Командувач Михайло Драпатий розповів, що тепер у Сухопутних військах відмовляємося від старої моделі “тилового забезпечення як самоцілі”. Командування логістики стає сервісною структурою, яка працює на підрозділ. Створюється сучасний логістичний хаб із цифровими інструментами й новою структурою пріоритетів.

Комунікація. Михайло Драпатий розповів, що у війську запущено системну протидію корупції, конфлікту інтересів, торгівлі посадами, і що вже є перші результати. Тепер зусилля лише нарощуватимуться.

— Ми почали говорити до суспільства й до власного особового складу мовою поваги, точності й чесності. Вперше системна комунікація будується не на залякуванні чи моралізаторстві, а на відповідальності, — каже командувач.

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