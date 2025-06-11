Это представление о том, что РФ хочет принести Украине: Буткевич об избиении и угрозах казнью в плену

Украинец Максим Буткевич, который находился в российском плену, рассказал о систематических избиениях со стороны оккупантов, угрозах казнью и сексуального насилия с целью получения «признаний».

Буткевич о пребывании в плену РФ

Максим Буткевич и его собратья попали в плен в начале полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, пишет The Guardian. Сначала их побили и ограбили.

— Было несколько ударов ногами и кулаками. Они забрали часы и другие вещи. Когда солдат поднял мои наушники и спросил, чьи они, он сказал: вы мне их подарите? Хотя я стоял на коленях, и мне приставили дуло пистолета к голове, я отказался, — вспомнил Максим, который был правозащитником и журналистом до вторжения РФ.

Отношение к нему стало гораздо страшнее на фоне жестоких избиений, пыток, угроз казни и сексуального насилия, направленных на вынужденное “признание” в вымышленном преступлении.

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После перевозки в оккупированный Луганск Буткевич и другие украинские солдаты столкнулись с российской жестокостью, которая потом стала обычным явлением в плену.

По словам Максима, там был российский офицер, который вел себя более мерзко, пытаясь спровоцировать украинцев. Военнослужащий РФ хотел показать, что умнее рядового солдата, предположил Буткевич.

— Он спросил, кто женат. Мы стоим перед ним на коленях. Он спросил, где жены солдат. Один ответил — в Польше, а другой — в Германии. Он начал рассказывать о том, чем занимаются их жены в сексуальных отношениях, в болезненных подробностях. Я подумал: у этого офицера серьезные проблемы, — сказал Максим.

Приезд российских пропагандистов

На следующее утро Буткевича и его побратимов показали группе командиров и российских пропагандистов, чтобы снять их на видео и показать, что якобы с ними хорошо обращаются.

— Они сказали: вы, видимо, считаете себя военнопленным. Вы им не являетесь, пока вас не зарегистрируют. Сейчас вы исчезли на поле боя. Если вы не будете вести себя вежливо, мы можем пройтись на задний двор и посмотреть, где мы казнили узников, которые плохо себя вели, — вспомнил Максим.

Первое серьезное избиение произошло через несколько часов, рассказал он журналистам.

По его словам, российские пропагандисты ушли, а через несколько часов оккупанты вернулись со спецназовцем РФ.

— Они сказали мне, что я должен сказать, что хочу, чтобы спецназовец охотился и убивал моих побратимов в Украине. Я сказал: ничего личного, но я не могу этого сказать, — отметил Максим.

Буткевич рассказал, что его били деревянной палкой, в результате чего он начал терять сознание, а его рука опухла.

— Я сказал: вы сломаете мне плечо. Офицер ответил: нет, я знаю, что делаю. В какой-то момент он замолчал, проговаривая слово салат, которое бормотал. Я видел, что он физически наслаждается этим процессом, — утверждает Максим.

После этого подошли другие российские военные, начали бить Буткевича ногами и кулаками, а кто-то достал телефон и приказал им прославлять Россию. Вскоре ему и другим побратимам приказали сесть на грузовик, в котором Максим потерял сознание.

Пребывание в следственном изоляторе Луганска

Когда украинские защитники прибыли в тюрьму в Луганске, то получили старые матрасы и полотенца. Российские военные сказали, что сейчас они находятся в следственном изоляторе.

— В камере был один кран, чтобы пить и мыться, с довольно плохой водой. Хотя нас кормили три раза в день, еда была ужасной. Очень маленькие порции. Очень скоро мы начали чувствовать, как нас охватывает голод, — признался Максим.

Впоследствии в оккупированном Луганске начались настоящие допросы.

— Они допрашивали каждого из нас. В первые несколько недель основное внимание уделялось военной информации, но мы им ее не предоставляли. Затем речь шла о попытках подорвать моральный дух, — сказал он.

По словам Буткевича, со временем он понял, что те, кто его допрашивал, больше интересовались его опытом в сфере прав человека и трехлетним пребыванием в Великобритании.

Максим рассказал, что потом начался более целенаправленный режим пыток и угроз. В частности, российские войска избили его резиновыми дубинками. Буткевичу снова сказали, что его могут убить. Кроме этого, оккупанты угрожали оральным и анальным изнасилованием с помощью электрошоковой палки.

— Его палачи предложили ему три варианта: подписать признание в совершении военных преступлений и “быть очень быстро обменянным”; доставить на место его вероятного “преступления”, где его расстреляют при попытке побега; или поместить в камеру с заключенными, которые превратят его жизнь в ад, — говорится в материале.

Приговор подконтрольного России “суда”

Буткевич подписал признание, однако на самом деле не понимал, в чем именно “признался”.

— Я даже не знал, в чем признаюсь, несколько дней, пока меня не отвели к психиатру, который спросил, понимаю ли я, в чем меня обвиняют, — сказал Максим, который позже узнал, что подписал признание в нападении на двух мирных женщин в селе, которое никогда не посещал.

После этого подконтрольный России “суд” признал его виновным, назначив до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Максим Буткевич считает, что это был кафкианский процесс, полный абсурда — от грубой выдумки обвинений до того, что все юридические документы должны были быть подписаны, в частности адвокатом, который ложно засвидетельствовал, что присутствовал во время допроса.

— Я понял, что в моем деле произошло то, что российские войска сильно обстреляли село. Когда они захватили его, то нашли мирных жителей, раненых собственным огнем, и обвинили в этом украинских военнопленных, — сказал Максим.

По его мнению, это выигрышная ситуация для россиян, ведь они отвергают свою ответственность и получают украинских “военных преступников” для выставления напоказ в пропаганде.

— Не думаю, что до плена я осознавал, насколько пенитенциарная система отражает ценности и методы русского мира, — сказал он.

Как заявил Буткевич, его пребывание в российском плену — это не исключение. Он убежден, что это отражает фундаментальный взгляд РФ на людей как на одноразовый материал.

— Если ты ведешь себя хорошо, к тебе могут относиться нормально, но ты должен слушаться. Нет никакой свободы воли. Даже охранники говорили то же самое о своей гражданской жизни. Это достаточно хорошее представление о том, что Россия хочет принести Украине, — резюмировал Буткевич.

Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич вернулся из российского плена 18 октября 2024 года.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Источник : The Guardian

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