Це уявлення про те, що РФ хоче принести Україні: Буткевич про побиття і погрози стратою у полоні

Українець Максим Буткевич, який перебував у російському полоні, розповів про систематичні побиття з боку окупантів, погрози стратою та сексуального насильства з метою отримання “зізнань”.

Буткевич про перебування у полоні РФ

Максим Буткевич та його побратими потрапили в полон на початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році, пише The Guardian. Спочатку їх побили та пограбували.

– Було кілька ударів ногами та кулаками. Вони забрали годинники та інші речі. Коли солдат підняв мої навушники та запитав, чиї вони, він сказав: ви мені їх подаруєте? Хоча я стояв на колінах, і мені приставили дуло пістолета до голови, я відмовився, – пригадав Максим, який був правозахисником та журналістом до вторгнення РФ.

Ставлення до нього стало набагато страшнішим на тлі жорстоких побиттів, тортур, погроз страти та сексуального насильства, спрямованих на вимушене “зізнання” у вигаданому злочині.

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Після перевезення до окупованого Луганська Буткевич та інші українські солдати зіткнулися з російською жорстокістю, яка потім стала звичайним явищем у полоні.

За словами Максима, там був російський офіцер, який поводився набагато бридкіше, намагаючись спровокувати українців. Військовослужбовець РФ хотів показати, що розумніший за пересічного солдата, припустив Буткевич.

– Він запитав, хто одружений. Ми стоїмо перед ним на колінах. Він запитав, де дружини солдатів. Один відповів – у Польщі, а інший – у Німеччині. Він почав розповідати про те, чим займаються їхні дружини у сексуальних стосунках, у хворобливих подробицях. Я подумав: у цього офіцера серйозні проблеми, – сказав Максим.

Приїзд російських пропагандистів

Наступного ранку Буткевича та його побратимів показали групі командирів та російських пропагандистів, щоб зняти їх на відео та показати, що нібито з ними добре поводяться.

– Вони сказали: ви, мабуть, вважаєте себе військовополоненим. Ви ним не є, поки вас не зареєструють. Наразі ви зникли на полі бою. Якщо ви не будете поводитися чемно, ми можемо пройтися на задній двір і подивитися, де ми стратили в’язнів, які погано поводилися, – пригадав Максим.

Перше серйозне побиття сталося через кілька годин, розповів він журналістам.

За його словами, російські пропагандисти пішли, а через кілька годин окупанти повернулися зі спецпризначенцем РФ.

– Вони сказали мені, що я маю сказати, що хочу, щоб спецпризначенець полював і вбивав моїх побратимів в Україні. Я сказав: нічого особистого, але я не можу цього сказати, – зазначив Максим.

Буткевич розповів, що його били дерев’яною палицею, внаслідок чого він почав непритомніти, а його рука опухла.

– Я сказав: ви зламаєте мені плече. Офіцер відповів: ні, я знаю, що роблю. В якийсь момент він замовк, промовляючи слово салат, яке бурмотів. Я бачив, що він фізично насолоджується цим процесом, – стверджує Максим.

Після цього підійшли інші російські військові, почали бити Буткевича ногами та кулаками, а хтось дістав телефон і наказав їм прославляти Росію. Згодом йому та іншим побратимам наказали сісти на вантажівку, в якій Максим знепритомнів.

Перебування у слідчому ізоляторі Луганська

Коли українські захисники прибули до в’язниці в Луганську, то отримали старі матраци та рушники. Російські військові сказали, що зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі.

– У камері був один кран, щоб пити та митися, з досить поганою водою. Хоча нас годували тричі на день, їжа була жахливою. Дуже маленькі порції. Дуже скоро ми почали відчувати, як нас охоплює голод, – зізнався Максим.

Згодом в окупованому Луганську розпочалися справжні допити.

– Вони допитували кожного з нас. У перші кілька тижнів основна увага приділялася військовій інформації, але ми їм її не надавали. Потім йшлося про спроби підірвати моральний дух, – сказав він.

За словами Буткевича, з часом він зрозумів, що ті, хто його допитував, більше цікавилися його досвідом у сфері прав людини та трирічним перебуванням у Великій Британії.

Максим розповів, що потім почався більш цілеспрямований режим тортур і погроз. Зокрема, російські війська побили його гумовими кийками. Буткевичу знову сказали, що його можуть вбити. Крім цього, окупанти погрожували оральним та анальним зґвалтуванням за допомогою електрошокової палиці.

– Його кати запропонували йому три варіанти: підписати зізнання у скоєнні воєнних злочинів і “бути дуже швидко обміняним”; доставити на місце його ймовірного “злочину”, де його розстріляють при спробі втечі; або помістити в камеру з ув’язненими, які перетворять його життя на пекло, – йдеться у матеріалі.

Вирок підконтрольного Росії “суду”

Буткевич підписав зізнання, проте насправді не розумів, у чому саме “зізнався”.

– Я навіть не знав, у чому зізнаюся, кілька днів, поки мене не відвели до психіатра, який запитав, чи розумію я, у чому мене звинувачують, – сказав Максим, який пізніше дізнався, що підписав зізнання у нападі на двох мирних жінок у селі, яке ніколи не відвідував.

Після цього підконтрольний Росії “суд” визнав його винним, призначивши до 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Максим Буткевич вважає, що це був кафкіанський процес, сповнений абсурду – від грубої вигадки звинувачень до того, що всі юридичні документи мали бути підписані, зокрема адвокатом, який неправдиво засвідчив, що був присутній під час допиту.

– Я зрозумів, що в моїй справі сталося те, що російські війська сильно обстріляли село. Коли вони захопили його, то знайшли мирних жителів, поранених власним вогнем, і звинуватили в цьому українських військовополонених, – сказав Максим.

На його думку, це виграшна ситуація для росіян, адже вони відкидають свою відповідальність і отримують українських “воєнних злочинців” для виставлення напоказ у пропаганді.

– Не думаю, що до полону я усвідомлював, наскільки пенітенціарна система відображає цінності та методи російського світу, – сказав він.

Як заявив Буткевич, його перебування у російському полоні – це не виняток. Він переконаний, що це відображає фундаментальний погляд РФ на людей як на одноразовий матеріал.

– Якщо ти поводишся добре, до тебе можуть ставитися нормально, але ти повинен слухатися. Немає жодної свободи волі. Навіть охоронці говорили те саме про своє цивільне життя. Це досить гарне уявлення про те, що Росія хоче принести Україні, – резюмував Буткевич.

Український правозахисник і журналіст Максим Буткевич повернувся з російського полону 18 жовтня 2024 року.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Джерело : The Guardian

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