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2 мин.

Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов

Дмитро Шаповал

В Винницкой области умер украинский военнослужащий Дмитрий Шаповалов, который был освобожден из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года.

Об этом сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк, а также жена бойца Елена Шаповалова.

Умер Дмитрий Шаповалов

— Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого героя, освобожденного из плена, Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным, — говорится в публикации в Instagram.

Прощание с Дмитрием состоится в пятницу, 13 июня, в селе Осиповка Казатинского района Винницкой области.

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В Координационном штабе опубликовали видео с обмена 26 апреля, когда Дмитрий впервые после года неволи попробовал яблоко.

— Я о нем год мечтал, — тогда сказал мужчина.

Напомним, 26 апреля 2023 года из российского плена были освобождены 44 украинца — 42 военнослужащих и двое гражданских.

Среди возвращенных были 19 бойцов Вооруженных сил Украины, 11 пограничников, 7 военнослужащих Военно-морских сил, двое нацгвардейцев и трое представителей территориальной обороны.

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