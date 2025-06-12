Обмен пленными 12 июня: Украина вернула тяжелораненых защитников

12 июня состоялся очередной обмен пленными – второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Обмен пленными 12 июня: что известно

Во время обмена пленными 12 июня домой вернулись:

военнослужащие ВСУ (в частности Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Воздушных сил, Сил территориальной обороны, Сил беспилотных систем);

представители Государственной пограничной службы;

Национальной гвардии Украины.

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Освобожденные во время обмена пленными 12 июня – мужчины (представители рядового и сержантского состава), воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

В частности, среди вернувшихся на родную землю сегодня есть защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.

Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.

Самому старшему освобожденному – 59 лет, самому младшему – 22 года.

– Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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