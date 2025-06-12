Обмен пленными 12 июня: Украина вернула тяжелораненых защитников
12 июня состоялся очередной обмен пленными – второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Обмен пленными 12 июня: что известно
Во время обмена пленными 12 июня домой вернулись:
- военнослужащие ВСУ (в частности Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Воздушных сил, Сил территориальной обороны, Сил беспилотных систем);
- представители Государственной пограничной службы;
- Национальной гвардии Украины.
Освобожденные во время обмена пленными 12 июня – мужчины (представители рядового и сержантского состава), воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
В частности, среди вернувшихся на родную землю сегодня есть защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.
Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.
Самому старшему освобожденному – 59 лет, самому младшему – 22 года.
– Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена необходимая помощь.
Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.