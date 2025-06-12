Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов

На Вінниччині помер український військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року.

Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, а також дружина бійця Олена Шаповалова.

Помер Дмитро Шаповалов

— Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону, Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним, – йдеться у публікації в Instagram.

Прощання із Дмитром відбудеться у п’ятницю, 13 червня, в селі Йосипівка Козятинського району на Вінничині.

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У Координаційному штабі опублікували відео з обміну 26 квітня, коли Дмитро вперше після року неволі скуштував яблуко.

— Я про нього рік мріяв, – тоді сказав чоловік.

View this post on Instagram A post shared by Юлія Павлюк (@pavliuk.yuliia)

Нагадаємо, 26 квітня 2023 року з російського полону були звільнені 44 українці – 42 військовослужбовці та двоє цивільних.

Серед повернених були 19 бійців Збройних сил України, 11 прикордонників, 7 військовослужбовців Військово-морських сил, двоє нацгвардійців і троє представників територіальної оборони.

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