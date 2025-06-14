Сырский о защите от атак: Украина увеличит использование БпЛА-перехватчиков

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поставил задачу масштабировать использование средств, способных противостоять российским дронам.

Об этом он заявил по итогам рабочего совещания относительно противодействия вражеским ударным беспилотникам, которыми РФ каждую ночь терроризирует мирные города.

Как Украина будет усиливать защиту от атак дронами

— Задача номер один — наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего — увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов, — подчеркнул он.

По его словам, россияне постоянно меняют характеристики своих Шахедов и тактику их применения, поэтому необходимо совершенствовать пути обнаружения дронов и своевременного уничтожения.

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Сырский отметил, что задача поставлена и определены приоритетные направления, поскольку от этого зависят жизни людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики в целом.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине уже разработали различные виды дронов-перехватчиков, а сейчас ищут дополнительное финансирование для налаживания массового производства.

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