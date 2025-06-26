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Продвижение россиян в Сумской области остановлено: Сырский о летнем наступлении врага

кордон на Сумщині

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что так называемое летнее наступление россиян затухает — продвижение врага в приграничных районах Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована.

Об этом говорится в сообщении Александра Сырского в Facebook.

Летнее наступление россиян

По итогам мая-июня можно констатировать, что волна вражеского летнего наступления с российской территории затухает, как и в прошлом году попытка оккупантов продвинуться в Харьковской области.

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Александр Сырский отметил, что украинские подразделения успешно используют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничных районах Сумской области.

— На Северо-Слобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава Вооруженных сил России, в частности элитные бригады их ВДВ (Воздушно-десантные войска РФ) и морской пехоты, — подчеркнул главнокомандующий.

Наступление Сил обороны в Глушковском районе Курской области вынудило захватчиков отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно затормозило наступление главной вражеской группировки войск на Сумском направлении.

Александр Сырский заявил, что в командовании группировки Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины. В настоящее время продолжается работа по укреплению укреплений, наращиванию системы инженерных и фортификационных заграждений.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в Сумской области российские штурмовики из-за потерь и дезертирства выдыхаются. Их медленное и количественное продвижение в приграничных районах натолкнулось на качественное противодействие.

Часть российских военных дезертировала еще на территории Курской области, в тыловых Льгове и Рыльске, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу.

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Російські окупанти

Оборона Сумщины

Сырский также сообщил, что назначено должностное лицо, которое будет отвечать за подготовку общин Сумщины к обороне и за эффективность инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления россиян. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Главнокомандующий непосредственно провел инспекцию фортификаций. Однако работа по обустройству все еще продолжается.

– Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация kill-зон, построение антидроновых коридоров для защиты наших воинов и обеспечение более надежной логистики наших войск – очевидные задачи, – заявил Сырский и отметил, что такие работы должны значительно ускориться.

Карта Сумской области

Сырский рассказал о летнем наступлении россиян: ситуация в Сумской области Фото 1

Deep State

По данным аналитиков Deep State, на сегодняшний день российские захватчики оккупировали не менее 12 населенных пунктов на севере Сумской области.

За прошедшие сутки наши подразделения на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отразили 14 атак оккупантов.

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Фото: Александр Сырский/Facebook

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