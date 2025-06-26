Продвижение россиян в Сумской области остановлено: Сырский о летнем наступлении врага

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что так называемое летнее наступление россиян затухает — продвижение врага в приграничных районах Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована.

Об этом говорится в сообщении Александра Сырского в Facebook.

Летнее наступление россиян

По итогам мая-июня можно констатировать, что волна вражеского летнего наступления с российской территории затухает, как и в прошлом году попытка оккупантов продвинуться в Харьковской области.

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Александр Сырский отметил, что украинские подразделения успешно используют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничных районах Сумской области.

— На Северо-Слобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава Вооруженных сил России, в частности элитные бригады их ВДВ (Воздушно-десантные войска РФ) и морской пехоты, — подчеркнул главнокомандующий.

Наступление Сил обороны в Глушковском районе Курской области вынудило захватчиков отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно затормозило наступление главной вражеской группировки войск на Сумском направлении.

Александр Сырский заявил, что в командовании группировки Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины. В настоящее время продолжается работа по укреплению укреплений, наращиванию системы инженерных и фортификационных заграждений.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в Сумской области российские штурмовики из-за потерь и дезертирства выдыхаются. Их медленное и количественное продвижение в приграничных районах натолкнулось на качественное противодействие.

Часть российских военных дезертировала еще на территории Курской области, в тыловых Льгове и Рыльске, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу.

Оборона Сумщины

Сырский также сообщил, что назначено должностное лицо, которое будет отвечать за подготовку общин Сумщины к обороне и за эффективность инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления россиян. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Главнокомандующий непосредственно провел инспекцию фортификаций. Однако работа по обустройству все еще продолжается.

– Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация kill-зон, построение антидроновых коридоров для защиты наших воинов и обеспечение более надежной логистики наших войск – очевидные задачи, – заявил Сырский и отметил, что такие работы должны значительно ускориться.

Карта Сумской области

По данным аналитиков Deep State, на сегодняшний день российские захватчики оккупировали не менее 12 населенных пунктов на севере Сумской области.

За прошедшие сутки наши подразделения на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отразили 14 атак оккупантов.

Фото: Александр Сырский/Facebook

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