Просування росіян на Сумщині зупинено: Сирський про літній наступ ворога

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, так званий літній наступ росіян захлинається – просування ворога у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинили, а лінію бойового зіткнення стабілізували.

Про це йдеться у дописі Олександра Сирського в Facebook.

Літній наступ росіян

За підсумками травня-червня можна констатувати, що хвиля ворожого літнього наступу з російської території захлинається, як і торік спроба окупантів просунутися на Харківщині.

Зараз дивляться

Олександр Сирський зауважив, що українські підрозділи успішно використовують тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.

– На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу Збройних сил Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ (Повітряно-десантні війська РФ) і морської піхоти, – наголосив головнокомандувач.

Наступ Сил оборони у Глушківському районі Курської області змусили загарбників відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно загальмувало наступ головного ворожого угруповання військ на Сумському напрямку.

Олександр Сирський заявив, що у командуванні угруповання Сил оборони на Північно-Слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини. Наразі триває робота зі зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на Сумщині російські штурмовики через втрати та дезертирство видихаються. Їхнє повільне і кількісне просування в прикордонні наштовхнулося на якісну протидію.

Частина військових росіян дезертували ще на території Курщини, в тилових Льгові та Рильську, куди їх привозять для подальшого перекидання через кордон.

Оборона Сумщини

Сирський також повідомив, що призначено посадову особу, яка відповідатиме за підготовку громад Сумщини до оборони та за ефективність інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу росіян. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Головнокомандувач безпосередньо провів інспекцію фортифікацій. Проте робота з облаштування все ще триває.

– Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація kill-зон, побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, – заявив Сирський та зауважив, що такі роботи мають значно прискоритися.

Карта Сумської області

За даними аналітиків Deep State, на сьогодні російські загарбники окупували щонайменше 12 населених пунктів на півночі Сумської області.

Минулої доби наші підрозділи на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбили 14 атак окупантів.

Фото: Олександр Сирський/Facebook

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.