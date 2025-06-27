ВСУ получат беспилотный комплекс PROTECTOR: какие задачи он может выполнять
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс PROTECTOR.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
НРК PROTECTOR допустили к эксплуатации в ВСУ
Тяжелый беспилотный наземный комплекс PROTECTOR создали украинские разработчики, учитывая реальный боевой опыт наших военных.
Он помогает защищать воинов во время логистических и боевых операций в любых условиях и время года.
Какие задачи может выполнять PROTECTOR
PROTECTOR может выполнять ряд задач: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и тому подобное.
Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы — до 700 кг. Запас хода — до 400 км. Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость.
Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat — продолжать движение даже при повреждении.
Заместитель министра обороны Валерий Чуркин назвал это де-факто новой ветвью развития наземных роботизированных комплексов.
— Это новые возможности для наших воинов, а именно — выполнение опасных задач без риска для личного состава. Важно, чтобы технологии больше приближались к окопам, чтобы инновационные инструменты войны больше работали для воинов и за них. ВОПы необходимо максимально усилить роботизированными системами, — сказал он.
Недавно Минобороны кодифицировало дистанционно-управляемый боевой модуль Сабля МК19 (М) и разрешило его использование в ВСУ. Подробнее о системе по этой ссылке.