ВСУ получат беспилотный комплекс PROTECTOR: какие задачи он может выполнять

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс PROTECTOR.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

НРК PROTECTOR допустили к эксплуатации в ВСУ

Тяжелый беспилотный наземный комплекс PROTECTOR создали украинские разработчики, учитывая реальный боевой опыт наших военных.

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Он помогает защищать воинов во время логистических и боевых операций в любых условиях и время года.

Какие задачи может выполнять PROTECTOR

PROTECTOR может выполнять ряд задач: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и тому подобное.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы — до 700 кг. Запас хода — до 400 км. Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость.

Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat — продолжать движение даже при повреждении.

Заместитель министра обороны Валерий Чуркин назвал это де-факто новой ветвью развития наземных роботизированных комплексов.

— Это новые возможности для наших воинов, а именно — выполнение опасных задач без риска для личного состава. Важно, чтобы технологии больше приближались к окопам, чтобы инновационные инструменты войны больше работали для воинов и за них. ВОПы необходимо максимально усилить роботизированными системами, — сказал он.

Недавно Минобороны кодифицировало дистанционно-управляемый боевой модуль Сабля МК19 (М) и разрешило его использование в ВСУ. Подробнее о системе по этой ссылке.

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