Мы можем отстоять то, во что верим – Зеленский в День Конституции

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и подчеркнул, что наш народ ведет борьбу за главное конституционное право — неотъемлемое право на жизнь и независимость.

Об этом говорится в обращении президента по случаю праздника.

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Поздравление с Днем Конституции Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина и украинцы есть и всегда будут на земле. Это наша цель и общая обязанность для каждого, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину также не представить.

– Мы государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина существует. Украина – это миллионы имен, которыми мы гордимся, – отметил президент Зеленский.

По словам главы государства, Украина – это миллионы действий и подвигов. Наша независимость, права и мечты для всех украинцев превыше всего.

– И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину – все, от ее Основного Закона до каждого ее дня. Именно эти люди пишут страницы истории, – сказал Владимир Зеленский.

Обращение Зеленского ко Дню Конституции: истории людей

Так, в своем обращении Владимир Зеленский вспомнил младшего сержанта Александра Иванцова, который в начале войны добровольцем принял участие в сложнейшей операции Главного управления разведки.

Президент рассказал, что Александр Иванцов в составе десантной группы высадился на Азовстали. Впоследствии, уничтожая российских захватчиков, самостоятельно вышел из окружения, преодолел более 100 км оккупированной территории, добрался до Украины и продолжил ее защищать.

Также Зеленский вспомнил директора Гостомельского лицея Владимира Захлюпаного. Его сына во время оккупации убили россияне.

— Но (Владимир Захлюпаный) не сломался и продолжает посвящать жизнь сотням детей — своим ученикам, воспитанникам, следующим поколениям украинцев. Они точно будут слышать и знать истории людей, которые берегут Украину, защищают ее Конституцию, ее независимость, защищают человеческую жизнь, — отметил президент.

Также Владимир Зеленский рассказал об Елене Ставицкой из Сумщины, которая в составе эвакуационной группы Белые ангелы помогает пострадавшим от обстрелов, оказывает медицинскую помощь и т.д.

— Только за этот год это более 1 000 украинцев, среди которых 370 — это дети. А самому младшему ребенку, которого спасли, 6 дней, — рассказал президент Украины.

Также Зеленский в своем обращении ко Дню Конституции Украины упомянул и тех, кто отдал свою жизнь за страну.

— Среди таких героев полковник Воздушных сил Виктор Поливяный. За время боевых действий под его руководством на Южном направлении уничтожили почти 700 воздушных целей: самолеты, крылатые ракеты, Искандеры, почти 500 Шахедов и многое другое зло, которое летело на нашу землю, летело в наших людей, — рассказал президент.

Он отметил, что такие офицеры являются гордостью для Украины и каждая такая потеря — наша боль.

Источник : Офис президента

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