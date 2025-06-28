Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В нее вошли новые военные руководители и должностные лица.

Об этом свидетельствует указ президента Украины №434/2025.

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины подписал указ, которым утвердил командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого в составе Ставки верховного Главнокомандующего.

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Кроме того, в состав Ставки вошли:

первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев;

командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Геннадий Шаповалов.

Отмечается, что этот указ вступает в силу сразу после его обнародования (27 июня).

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Он заменил Михаила Драпатого, который подал рапорт об отставке после трагедии на 239-м полигоне.

Фото: Владимир Зеленский

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