Ми можемо відстояти те, у що віримо – Зеленський у День конституції

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем конституції та наголосив, що наш народ веде боротьбу за головне конституційне право — невід’ємне право на життя та незалежність.

Про це йдеться у зверненні президента з нагоди свята.

Привітання з Днем конституції України

Зеленський наголосив, що Україна та українці є та завжди будуть на землі. Це є нашою метою та спільним обовʼязком кожного, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну також не уявити.

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– Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося, – зауважив президент Зеленський.

За словами глави держави, Україна – це мільйони дій та подвигів. Наша незалежність, права та мрії для всіх українців понад усе.

– І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про громадян, які наповнюють життям Україну – усе, від її Основного Закону до кожного її дня. Саме ці люди пишуть сторінки історії, – сказав Володимир Зеленський.

Звернення Зеленського до Дня Конституції: історії людей

Так, у своєму зверненні Володимир Зеленський згадав молодшого сержанта Олександра Іванцова, який на початку війни добровольцем взяв участь у надскладній операції Головного управління розвідки.

Президент розповів, що Олександр Іванцов у групі десанту висадився на Азовсталі. Згодом, знищуючи російських загарбників, самостійно вийшов із оточення, подолав понад 100 км окупованої території та дістався України й продовжив її захищати.

Також Зеленський згадав директора Гостомельського ліцею Володимира Захлюпаного. Його сина під час окупації вбили росіяни.

– Але (Володимир Захлюпаний) не зламався й продовжує присвячувати життя сотням дітей – своїм учням, вихованцям, наступним поколінням українців. Вони точно чутимуть і знатимуть історії людей, які бережуть Україну, захищають її конституцію, її незалежність, захищають людське життя, – зауважив президент.

Також Володимир Зеленський розповів про Олену Ставицьку з Сумщини, яка у складі евакуаційної групи Білі янголи допомагає постраждалим від обстрілів, надає медичну допомогу тощо.

– Лише за цей рік це понад 1 000 українців, серед яких 370 – це діти. Наймолодшій дитинці, яку врятували, 6 днів, – розповів президент України.

Також Зеленський у своєму зверненні до Дня Конституції України згадав і тих, хто віддав своє життя за країну.

– Серед таких героїв полковник Повітряних сил Віктор Поливяний. За час бойових дій під його керівництвом на Південному напрямку знищили майже 700 повітряних цілей: літаки, крилаті ракети, Іскандери, майже 500 Шахедів і багато іншого зла, що летіло на нашу землю, летіло в наших людей, – розповів президент.

Він зауважив, що такі офіцери є гордістю для України і кожна така втрати – наш біль.

Джерело : Офіс президента

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