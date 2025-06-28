Под Покровском и Константиновкой РФ прибегает к тактике мясных штурмов – ЦПД

Российские захватчики под Покровском и Константиновкой применяют тактику так называемых мясных штурмов.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Россияне применяют тактику мясных штурмов

Как отметил Коваленко, тактику мясных штурмов враг пытается применить не только в Донецкой, но и в Сумской области. Однако российские захватчики не желают идти в посадки, которые “усыпаны трупами других россиян”.

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— По фронту сложно, но планы оккупанта на многих участках нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями, — отметил руководитель ЦПД.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что украинским защитникам удалось остановить продвижение врага в приграничных районах Сумской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко

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