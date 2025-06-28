Під Покровськом і Костянтинівкою РФ вдається до тактики м’ясних штурмів – ЦПД

Російські загарбники під Покровськом і Костянтинівкою застосовують тактику так званих мʼясних штурмів.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Росіяни застосовують тактику м’ясних штурмів

Як зазначив Коваленко, тактику м’ясних штурмів ворог намагається застосувати не тільки в Донецькій, а й у Сумській області. Однак, російські загарбники не мають бажання йти в посадки, “всіяні трупами інших росіян”.

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– По фронту складно, але плани окупанта на низці ділянок нашим воїнам вдається зривати професійними діями та зусиллями, – зазначив керівник ЦПД.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомляв, що українським захисникам вдалося зупинити просування ворога в прикордонних районах Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко

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