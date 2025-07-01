Комуналка з 1 липня: чи зміняться ціни на газ, світло та воду

У липні підвищення цін на газ, електроенергію та водопостачання на загальнодержавному рівні не передбачено.

Детальніше про те, якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 липня 2025 року – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Ціна на газ: чи зміниться тариф у липні

До травня 2026 року 98% побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогазу, незмінно сплачуватимуть газ 7,96 грн за кубометр. Тобто така ціна на газ актуальна і для липня 2025-го.

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Щодо клієнтів інших газопостачальних компаній річні ціни на блакитне паливо у липні для них коливатимуться у діапазоні від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр, як і в попередні місяці.

Проте місячні цінники можуть змінюватися, залежно від ринкових тенденцій. Але базовими є саме річні тарифні пропозиції.

Тарифи на електроенергію з 1 липня 2025

Ще у квітні Кабмін схвалив постанову, згідно з якою тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними до 31 жовтня 2025 року.

Це означає, що у липні українці продовжать сплачувати за спожиту електроенергію 4,32 грн за кВт·год, а для користувачів двозонних лічильників діє так званий нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт·год.

Тобто до листопада ціна на світло для побутових споживачів не зміниться.

Також варто нагадати, що з 1 липня 2025 року в Україні офіційно зміниться стандарт напруги електромережі — 230 вольт замість 220, проте на вартості послуг це не позначиться.

Раніше в Укренерго заявили, що влітку не планують застосовувати графіки відключень електроенергії, якщо РФ знову не атакуватиме об’єкти енергетики.

Станом на середину червня, Україна виробляє достатньо електроенергії, інколи навіть продає її за кордон.

Тарифи на водопостачання з 1 липня

Підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 липня 2025 року на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не передбачається.

Тобто у липні сума за воду у платіжках не зміниться.

Проте не слід забувати, що вартість цієї послуги різниться залежно від регіону і місцева влада може підвищувати тарифи самостійно, без погодження з НКРЕКП.

Тому споживачам потрібно звертатися до свого постачальника, щоб знати точну ціну на воду.

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