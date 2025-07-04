РФ повредила склад издательства Наш Формат в Киеве: уцелели ли книги

В ночь на 4 июля во время массированной российской атаки на Киев был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина Наш Формат.

Последствия удара по складу Наш Формат 4 июля 2025 года

Ударная волна и обломки разрушили фасад здания, выбиты все окна, повреждены перекрытия, частично обрушились стены. Также повреждения получили внутренние помещения склада и офисные кабинеты.

– Вот так выглядит часть нашего рабочего пространства после “русского мира”, – сообщили в издательстве, обнародовав фото с места происшествия.

В результате обстрела и последующего тушения пожара часть книг была испорчена. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

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В издательстве предупредили, что временно приостановили отправку заказов. Весь коллектив сейчас занимается восстановлением работы склада. Сайт и колл-центр продолжают функционировать, а отправку планируют возобновить на следующей неделе.

– Мы знаем, за что боремся. Мы издаем книги, которые формируют силу, критическое мышление и достоинство – то, чего Россия боится больше всего. Поэтому не дождетесь, – отреагировала на удар оккупантов команда издательства.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев пострадали по меньшей мере 23 человека, среди них – десятилетняя девочка. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия осуществила рекордную по масштабам атаку, выпустив по Украине 550 воздушных целей, из которых более 330 – ударные дроны Shahed.

Фото: Наш Формат

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