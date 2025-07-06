В воскресенье, 6 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников ВМС ВСУ, которые ежедневно приближают победу Украины.

Одной из важнейших разработок специалистов совместно с ВМС Украины являются морские дроны, которые кардинально изменили ведение боевых действий.

Что такое морские дроны

Морские дроны — это подвижные аппараты, которые могут работать с помощью дистанционного управления. Они способны анализировать окружающую среду с помощью сенсоров и даже осуществлять навигацию самостоятельно.

Беспилотные судна, которые также называют беспилотными лодками или морскими дронами, в течение многих лет имеют широкий спектр применений. Их задействовали для научных исследований, поисково-спасательных операций, наблюдения и берегового патрулирования.

Они оснащены современными GPS и камерами, что дает возможность морским дронам фиксировать все, что происходит вокруг на воде.

Один из них — морской беспилотник Magura V5, который Украина использовала в Черном море для атак по российским целям.

Magura имеет длину 5,5 м, радиус действия до 800 км, 60 часов автономной работы и может нести несколько сотен кг взрывчатки. Он передает операторам, которые управляют морским дроном дистанционно, видео в реальном времени.

Другой дрон, больший по размеру, чем Magura, под названием Sea Baby способен перевозить 850 кг взрывчатки. Беспилотник достигает максимальной скорости 90 км/ч и может преодолеть расстояние в 1 тыс. км.

Как морские дроны повлияли на войну

Украинские морские беспилотники произвели революцию в военно-морской войне за последние несколько лет, неустанно преследуя российские корабли в открытом море и даже на военно-морских базах.

Беспилотные катера используются для поражения российских объектов в Черном море. С помощью морских дронов Украина отправила на дно и повредила ряд российских кораблей.

Среди них — ракетный корабль Циклон проекта 22800, носитель крылатых Калибров Сергей Котов, большой десантный Новочеркасск и другие, находившиеся на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Это помогло Киеву восстановить часть экспорта зерна, который блокировала РФ.

Всего уже треть кораблей российского флота выведена из строя. Они уничтожены или повреждены, некоторые из них — уже после ремонта, сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в июне 2024 года.

В частности, в ночь на 6 декабря 2024 года Служба безопасности Украины совершила рейд в Керченскую бухту морскими дронами Sea Baby, которые могут нести до 1 тыс. кг полезной нагрузки на 1 тыс. км.

Тогда группа морских БпЛА вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами Раптор. По данным СБУ, удалось значительно повредить вертолеты и поразить баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

На морских дронах Sea Baby может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы, отметили в СБУ. Современные морские дроны Sea Baby существенно отличаются от первых моделей.

31 декабря 2024 года морские дроны Magura V5, которые оснащены ракетами, уничтожили два российских вертолета Ми-8 и еще один подбили в Черном море неподалеку от временно оккупированного Крыма.

2 мая Главное управление разведки Минобороны Украины впервые сбило боевой самолет морским дроном. В ГУР подтвердили сбитие двух российских многоцелевых истребителей Су-30 ракетами класса воздух-воздух с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными из Magura V7.

19 мая стало известно, что украинские морские и воздушные дроны уничтожили российскую радиолокационную систему Нева, складские помещения и жилой блок на газодобывающей платформе в Черном море, так называемых вышках Бойко.

По информации СБУ, сначала одну вышку атаковал дрон с воздуха, а затем — морской беспилотник. В результате удалось уничтожить РЛС Нева, которую войска РФ использовали для мониторинга ситуации в воздухе и на воде.

С каждым применением морские дроны совершенствуются и модернизируются, чтобы в дальнейшем поражать цели противника. В мае 2025 года ГУР Минобороны представило новые модели ударных морских дронов Magura. Среди них:

Magura V5;

мультифункциональная платформа Magura V6P;

дрон-ракетоноситель Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет;

модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.

В период с 2023 до 2024 года ГУР МО Украины поразило 15 единиц из корабельно-катерного состава Черноморского флота России — десантные, патрульные и разведывательные корабли, десантные и скоростные катера.

Благодаря ударам морских дронов удалось пустить на дно Черного моря:

ракетный катер Ивановец;

десантный катер Д-295 Акула;

десантный катер Д-144 Серна;

большой десантный корабль Цезарь Куников;

скоростной катер КС-701 Тунец;

два скоростных катера Риф-75;

патрульный корабль Сергей Котов с вертолетом Ка-29 на борту.

Ведение войны на море

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил Фактам ICTV, что морские дроны действительно изменили ход войны, но не нужно рассчитывать, что они могут стать магическим способом решения всех имеющихся проблем в акватории Азово-Черноморского региона, которые связаны с присутствием врага.

— Так же дронами мы не сможем решить многие текущие вопросы по обеспечению безопасности гражданского судоходства, контроля акватории и проливов. Так или иначе дроны, конечно, изменили ход этой войны. И они очень повлияли на баланс сил. Вы видите, что фактически враг сейчас вынужден скрываться на одной из своих военных баз в акватории Черного моря — это Новороссийск, — заявил Дмитрий Плетенчук.

Поэтому российские судна держатся подальше от украинского берега и ограничивают время пребывания в открытом море. Запуски крылатых ракет Калибр с кораблей в Черном море — теперь более редкое явление, чем было раньше.

В то же время Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что “война – это поиск решений”, а “технологии – это поиск новых идей”.

— Наша проблема, что каждый раз мы должны находить новые способы применять имеющиеся системы вооружения, в частности, дроны. Они эти проблемы решили на одном из первых этапов освобождения нашей акватории от присутствия российских военных кораблей. Эту проблему решили, например, береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил, — объяснил он.

По словам спикера ВМС ВСУ, влияние дронов на ситуацию в морской акватории является серьезным, однако “этот способ не позволит нам полностью решить все проблемы”.

Украина в принципе является сейчас мировым драмером в использовании беспилотных и безэкипажных морских систем, а также их боевого применения — это факт, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Будущее — за беспилотными системами

— Конечно, мы смотрим в будущее, и там видим большинство боевых систем — безэкипажных. Это дроны, которые в воздухе, в частности, Военно-морские силы используют, например, те же Bayraktar.

Но полноценные и полноразмерные корабли, которые будут выполнять более широкий перечень задач, возлагаемых на Военно-морские силы любой страны — это далекая перспектива, чтобы позволить производство и эксплуатацию абсолютно безэкипажных, — отметил спикер ВМС.

Дмитрий Плетенчук обратил внимание, что есть большой перечень задач, которые должны выполнять корабли. В частности, патрулирование, разминирование, противовоздушную оборону и противодиверсионную работу, которые нельзя переложить исключительно на дроны.

— Мы не сможем перевести все эти функции исключительно на дроны, хотя бы руководствуясь их размерами, потому что некоторое оборудование все равно остается большим. Например, противокорабельные ракеты, которые нельзя разместить на дроне. Это команда по разминированию с соответствующим оборудованием, которое является достаточно большим чисто физически. Наше будущее — это полноценное развитие Военно-морских сил в классическом виде, — подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Опыт Украины, конечно, рассматривают все страны, которые имеют любые морские интересы, в мировом океане, обратил внимание Дмитрий Плетенчук.

Речь идет как о государствах, которые являются союзниками Украины, “так и о странах, которые не являются союзниками”.

— Опыт применения, планирования операций, их выполнения исследуется многими странами так же, как и технологические решения. Могу сказать, что интерес есть, — отметил Плетенчук.

Потенциал морских дронов

В конце прошлого столетия технологические инновации в сфере безэкипажных судов расширили свой потенциал использования.

Смертоносные передовые морские беспилотники, разработанные и использованные Украиной во время войны с Россией, открыли новую главу в этой истории, отмечают журналисты издания AP News.

Украина стала первой страной, которая создала отдельное подразделение, занимающееся производством морских дронов.

— Украина стала производителем новых военных технологий, а морские беспилотники должны стать неотъемлемой частью боевого инструментария в войне XXI века. За разработкой нового поколения морских беспилотников, украинские дроны — это ноу-хау и изобретательность, — говорится в материале.

Морские дроны — недешевые. Например, один Magura стоит около $250 тыс., а новая модель Sea Baby — ориентировочно $221 тыс. Но они могут повредить или потопить корабль стоимостью в сотни миллионов долларов.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил Фактам ICTV, что модернизация и применение украинских морских дронов — это положительный момент для нас, однако отрицательный — для россиян.

— Начали модернизировать наши морские дроны, которые сначала атаковали исключительно морские цели. Сейчас это уже платформа, которая может тихонько подкрадываться выше к врагам. Конечно, применять удары по вертолетам и другим целям, в частности воздушным, — отметил он.

Гетьман предположил, что дальнейшее применение морских дронов имеет очень неплохие перспективы, ведь даже сейчас они могут атаковать определенные объекты не только на воде, но и на побережье.

— Я думаю, что мы вскоре увидим не только надводные, но и подводные. Есть разговоры о том, что мы делаем попытки относительно дронов, которые будут не только плавать по поверхности, а еще и погружаться. Не очень глубоко, ведь это не совсем подводная лодка, но погружаться где угодно, — обратил внимание он.

Военный эксперт предположил, как могут модернизироваться морские дроны. По его мнению, они могут увеличить свою грузоподъемность и нести больше взрывчатки.

— Надводные дроны — это очень перспективно. Можно добавить, что это первый случай в истории, когда морскими дронами удалось отогнать довольно мощный российский Черноморский флот в Новороссийск. Будущее этой войны — дроны, которые не только летают и плавают, а еще и идут по земле. Это превращается уже в войну дронов, — резюмировал Алексей Гетьман.

