Мегасоглашение о продаже оружия обговаривается между Украиной и США — Зеленский

Украина и США находятся на стадии обсуждения соглашения о закупке американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Зеленский и Трамп обсуждают соглашение о продаже оружия

Президенты Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп обговаривают соглашение, которое предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов, о чем рассказал сам глава нашего государства в интервью The New York Post.

Зеленский отметил, что его последний разговор с Трампом касался соглашения, по которому США и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

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Киев получит возможность купить некоторое американское оружие, однако детали этой договоренности пока не ясны.

— Американский народ нуждается в этой технологии (дронов, – Ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мега-соглашение, выигрыш для обеих сторон, как говорится, – добавил он.

Зеленский добавил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий “с Америкой и другими европейскими партнерами”, вспомнив в этом контексте Данию, Норвегию и Германию.

Напомним, 14 июля президент США объявил о соглашении между его страной и НАТО, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут оплачивать европейские союзники. Однако некоторые страны НАТО решили не участвовать в инициативе главы Штатов.

16 июля Трамп подтвердил начало поставок ракет Patriot для Украины.

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