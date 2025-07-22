Законопроєкт № 12414 щодо обмежень повноважень НАБУ та САП передано Зеленському

22 липня після підписання законопроєкту № 12414 спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Законопроєкт № 12414 передано на підпис Зеленському

Законопроєкт № 12414 про обмеження прав НАБУ та САП отримав підтримку 263 народних обранців. Попри блокувальну постанову щодо цього документа, яку зареєстрував депутат Ярослав Железняк, нормативний акт було затверджено спікером Ради та передано на підпис президенту.

Нагадаємо, що законопроєкт № 12414 викликав дискусії у парламенті, а народні депутати блокувати трибуну, щоб завадити його ухваленню.

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Як повідомлялось раніше, цей законопроєкт становить пряму загрозу незалежності САП та НАБУ, оскільки передбачає підпорядкування діяльності органів генеральному прокурору.

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