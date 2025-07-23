Єврокомісія стурбована законом про НАБУ і САП – фон дер Ляєн телефонувала Зеленському

У Єврокомісії дуже стурбовані ухваленням закону, що фактично підпорядковує НАБУ і САП генеральному прокурору.

Як заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, Брюссель уже звернувся до Києва з вимогою пояснень на найвищому рівні.

Закон щодо НАБУ та САП: реакція Єврокомісії

Речник зауважив, що Єврокомісія вкрай стурбована ухваленням закону, який суттєво послаблює повноваження українських антикорупційних органів.

Зараз дивляться

— Обидві інституції, НАБУ і САП, широко вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні. Вони відіграють ключову роль у порядку денному реформ України і мають бути незалежними, щоб боротися з корупцією і зберігати громадську довіру, – наголосив Мерсьє, якого цитує Європейська правда.

За його словами, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння. Вона також попросила у Києва пояснення.

– Повага до верховенства права і боротьба з корупцією – це основні принципи ЄС. Від України як країни-кандидата очікують повного дотримання цих стандартів. Компроміси тут неможливі, – заявив речник.

Напередодні Мерсьє, говорячи про занепокоєння у Брюсселі, казав, що станом на зараз ЄС не планує порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП.

Що передувало

21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків щодо 15 співробітників НАБУ.

Підставами для цих слідчих дій у більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з РФ.

22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що фактично знищують незалежність НАБУ і САП.

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генпрокурору.

Після голосування у Раді у кількох містах України спалахнули мітинги проти законопроєкту №12414. У Києві на акцію протесту прийшли щонайменше 1,2 тис. людей – вони зібралися на площі біля Національного театру імені Івана Франка.

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