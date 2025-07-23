Законопроект 12414: группа нардепов готовит шаги для отмены голосования

Группа народных депутатов планирует зарегистрировать сегодня законопроект об отмене вчерашнего голосования за закон № 12414, которым ограничиваются полномочия НАБУ и САП.

Об этих и других шагах рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Ликвидация НАБУ и САП: как нардепы планируют отменить закон 12414

— Сегодня я и еще ряд очень профессиональных людей потратим день, чтобы максимально объяснить всем партнерам последствия того, что произошло. Особенно для МВФ, ЕС и Всемирного банка, поскольку у каждого независимость этих институтов, так или иначе, была четким условием финансирования, — пояснил он.

Следующим шагом, по его словам, будет регистрация очень простого законопроекта, чтобы “отменить это позорище, которое в турборежиме приняли и подписали”.

Сейчас смотрят

В то же время отметил, что пока не очень верит в то, что этот документ проголосуют.

Железняк также сообщил, что одновременно готовится представление в Конституционный суд для отмены закона, который лишает НАБУ и САП независимости.

— Здесь придется немного потратить время, чтобы оно было максимально качественным. Есть уже такие прецеденты, когда отменяли закон из-за нарушений… Далее начнем сбор 45 подписей. Не думаю, что будет легко, но будем делать так, чтобы каждого, кто откажется подписать, вы знали. Хотя суд — это долго, но вариант очень надежный, — подчеркнул нардеп.

22 июля Верховная Рада приняла в целом закон № 12414, которым ограничиваются полномочия НАБУ и САП, в частности их деятельность подчиняется генпрокурору.

Документ подписал президент Владимир Зеленский и опубликован в парламентской газете Голос Украины, соответственно, 23 июля он вступил в силу.

Вечером 22 июля в Киеве, Львове, Одессе, Днепре прошли акции против подписания закона № 12414.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.