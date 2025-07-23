Законопроєкт 12414: група нардепів готує кроки для скасування голосування

Група народних депутатів планує зареєструвати сьогодні законопроєкт про скасування вчорашнього голосування за закон № 12414, яким обмежуються повноваження НАБУ та САП.

Про ці та інші кроки розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Ліквідація НАБУ і САП: як нардепи планують скасувати закон 12414

– Сьогодні я та ще низка дуже професійних людей витратимо день, щоб максимально пояснити всім партнерам наслідки того, що відбулось. Особливо для МВФ, ЄС та Світового банку, оскільки у кожного незалежність цих інституцій, так чи інакше, була чіткою умовою фінансування, – пояснив він.

Наступним кроком, за його словами, буде реєстрація дуже простого законопроєкту, щоб “скасувати це ганьбище, яке у турборежимі прийняли та підписали”.

Зараз дивляться

Водночас зауважив, що поки не дуже вірить у те, що цей документ проголосують.

Железняк також повідомив, що одночасно готується подання до Конституційного суду для скасування закону, який позбавляє НАБУ та САП незалежності.

– Тут доведеться трохи витратити час, щоб воно було максимально якісним. Є вже такі прецеденти, коли відміняли закон через порушення… Далі почнемо збір 45 підписів. Не думаю, що буде легко, але будемо робити так, щоб кожного, хто відмовиться підписати, ви знали. Хоча суд – це довго, але варіант дуже надійний, – наголосив нардеп.

22 липня Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12414, яким обмежуються повноваження НАБУ та САП, зокрема їхня діяльність підпорядковуватиметься генпрокурору.

Документ підписав президент Володимир Зеленський та опублікували у парламентській газеті Голос України, відповідно, 23 липня він набрав чинності.

Увечері 22 липня у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі пройшли акції проти підписання закону № 12414 .

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.