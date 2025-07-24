У Раді зареєстрували законопроєкт про повернення незалежності НАБУ й САП

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13531, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону Про прокуратуру.

Метою ініціативи є відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП після прийняття закону №12414, який, на думку правозахисників і громадськості, обмежив їхню автономію.

Що відомо про законопроєкт №13531

Законопроєкт №13531 подано у відповідь на хвилю критики щодо попереднього закону. Серед ініціаторів цього документу є народні депутати, які кілька днів тому підтримували ухвалення обмежень щодо НАБУ і САП.

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Аналіз голосувань за закон №12414 та список авторів законопроєкту №13531 свідчить про зміну позиції окремих парламентарів.

Зокрема, за обмеження НАБУ та САП голосували, а тепер ініціюють відновлення їх незалежності:

Олег Бондаренко (фракція Слуга народу)

Людмила Буймістер (Батьківщина)

Сергій Козир (Слуга народу)

Ніна Южаніна (Європейська солідарність)

У таблиці змін, оприлюдненій народним депутатом Ярославом Железняком, зазначено, що пропонується позбавити генерального прокурора низки суперечливих повноважень щодо антикорупційних органів. Серед них:

доступ до всіх матеріалів розслідувань НАБУ;

право надавати вказівки детективам та змінювати підслідність у разі їх невиконання;

можливість закривати справи НАБУ на підставі звернень захисників;

вирішення спорів щодо підслідності та підписання підозр топчиновникам.

Ініціативу підтримали 48 депутатів. Законопроєкт №13531 підписали:

Совсун Інна (Голос)

Железняк Ярослав (Голос)

Радіна Анастасія (Слуга народу)

Цабаль Володимир (Голос)

Васильченко Галина (Голос)

Хлапук Максим (Голос)

Ар’єв Володимир (Європейська солідарність)

Фріз Ірина (Європейська солідарність)

Геращенко Ірина (Європейська солідарність)

Василів Ігор (Слуга народу)

Зінкевич Яна (Європейська солідарність)

Василенко Леся (Голос)

Бондар Михайло (Європейська солідарність)

Павленко Ростислав (Європейська солідарність)

Величкович Микола (Європейська солідарність)

Климпуш-Цинцадзе Іванна (Європейська солідарність)

Гончаренко Олексій (Європейська солідарність)

Никорак Ірина (Європейська солідарність)

Лозинський Роман (Голос)

В’ятрович Володимир (Європейська солідарність)

Юрчишин Ярослав (Голос)

Бобровська Соломія (Голос)

Княжицький Микола (Європейська солідарність)

Стефанишина Ольга (Голос)

Костенко Роман (Голос)

Сірко Юлія (Голос)

Іонова Марія (Європейська солідарність)

Рущишин Ярослав (Голос)

Герасимов Артур (Європейська солідарність)

Потураєв Микита (Слуга народу)

Рудик Кіра (Голос)

Циба Тетяна (Слуга народу)

Бондаренко Олег (Слуга народу)

Осадчук Андрій (Голос)

Веніславський Федір (Слуга народу)

Мовчан Олексій (Слуга народу)

Саврасов Максим (Європейська солідарність)

Буймістер Людмила (Батьківщина)

Федина Софія (Європейська солідарність)

Сюмар Вікторія (Європейська солідарність)

Козир Сергій (Слуга народу)

Івченко Вадим (Батьківщина)

Южаніна Ніна (Європейська солідарність)

Наливайченко Валентин (Батьківщина)

Савчук Оксана (позафракційна)

Бондар Ганна (Слуга народу)

Піпа Наталія (Голос)

Фролов Павло (Слуга народу)

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що схвалив текст нового законопроєкту. Він зазначив, що документ сприятиме зміцненню правопорядку, гарантує незалежність антикорупційних інституцій та захистить систему від будь-яких російських впливів.

– Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важно, що зберігаємо єдність. Важно, що зберігаємо незалежність. Важно, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною, – заявив глава держави.

Нагадаємо, вчора після масштабних протестів у містах України, Зеленський оголосив про намір зареєструвати новий законопроєкт, який виключатиме будь-який російський вплив на антикорупційні органи та посилюватиме їхню незалежність.

Закон щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво послабив автономію НАБУ і САП. Нові норми розширили повноваження генерального прокурора й дозволили йому втручатися в діяльність антикорупційних слідчих органів.

Рішення ухвалили невдовзі після того, як 21 липня Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ. Тоді підозри отримали кілька детективів, а також один із керівників – Руслан Магамедрасулов. Його звинувачують у допомозі батькові-бізнесмену в РФ, а також у зв’язках з агентом ФСБ і народним депутатом Христенком.

У відповідь на ухвалення закону в Україні почалася хвиля протестів. Увечері 22 липня у Києві, Львові та інших містах громадяни вийшли на акції. Попри спротив, увечері того ж дня президент підписав закон, хоча статус підписання на сайті Ради змінювався кілька разів.

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