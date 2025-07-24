У Раді зареєстрували законопроєкт про повернення незалежності НАБУ й САП
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13531, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону Про прокуратуру.
Метою ініціативи є відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП після прийняття закону №12414, який, на думку правозахисників і громадськості, обмежив їхню автономію.
Що відомо про законопроєкт №13531
Законопроєкт №13531 подано у відповідь на хвилю критики щодо попереднього закону. Серед ініціаторів цього документу є народні депутати, які кілька днів тому підтримували ухвалення обмежень щодо НАБУ і САП.
Аналіз голосувань за закон №12414 та список авторів законопроєкту №13531 свідчить про зміну позиції окремих парламентарів.
Зокрема, за обмеження НАБУ та САП голосували, а тепер ініціюють відновлення їх незалежності:
- Олег Бондаренко (фракція Слуга народу)
- Людмила Буймістер (Батьківщина)
- Сергій Козир (Слуга народу)
- Ніна Южаніна (Європейська солідарність)
У таблиці змін, оприлюдненій народним депутатом Ярославом Железняком, зазначено, що пропонується позбавити генерального прокурора низки суперечливих повноважень щодо антикорупційних органів. Серед них:
- доступ до всіх матеріалів розслідувань НАБУ;
- право надавати вказівки детективам та змінювати підслідність у разі їх невиконання;
- можливість закривати справи НАБУ на підставі звернень захисників;
- вирішення спорів щодо підслідності та підписання підозр топчиновникам.
Ініціативу підтримали 48 депутатів. Законопроєкт №13531 підписали:
- Совсун Інна (Голос)
- Железняк Ярослав (Голос)
- Радіна Анастасія (Слуга народу)
- Цабаль Володимир (Голос)
- Васильченко Галина (Голос)
- Хлапук Максим (Голос)
- Ар’єв Володимир (Європейська солідарність)
- Фріз Ірина (Європейська солідарність)
- Геращенко Ірина (Європейська солідарність)
- Василів Ігор (Слуга народу)
- Зінкевич Яна (Європейська солідарність)
- Василенко Леся (Голос)
- Бондар Михайло (Європейська солідарність)
- Павленко Ростислав (Європейська солідарність)
- Величкович Микола (Європейська солідарність)
- Климпуш-Цинцадзе Іванна (Європейська солідарність)
- Гончаренко Олексій (Європейська солідарність)
- Никорак Ірина (Європейська солідарність)
- Лозинський Роман (Голос)
- В’ятрович Володимир (Європейська солідарність)
- Юрчишин Ярослав (Голос)
- Бобровська Соломія (Голос)
- Княжицький Микола (Європейська солідарність)
- Стефанишина Ольга (Голос)
- Костенко Роман (Голос)
- Сірко Юлія (Голос)
- Іонова Марія (Європейська солідарність)
- Рущишин Ярослав (Голос)
- Герасимов Артур (Європейська солідарність)
- Потураєв Микита (Слуга народу)
- Рудик Кіра (Голос)
- Циба Тетяна (Слуга народу)
- Бондаренко Олег (Слуга народу)
- Осадчук Андрій (Голос)
- Веніславський Федір (Слуга народу)
- Мовчан Олексій (Слуга народу)
- Саврасов Максим (Європейська солідарність)
- Буймістер Людмила (Батьківщина)
- Федина Софія (Європейська солідарність)
- Сюмар Вікторія (Європейська солідарність)
- Козир Сергій (Слуга народу)
- Івченко Вадим (Батьківщина)
- Южаніна Ніна (Європейська солідарність)
- Наливайченко Валентин (Батьківщина)
- Савчук Оксана (позафракційна)
- Бондар Ганна (Слуга народу)
- Піпа Наталія (Голос)
- Фролов Павло (Слуга народу)
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що схвалив текст нового законопроєкту. Він зазначив, що документ сприятиме зміцненню правопорядку, гарантує незалежність антикорупційних інституцій та захистить систему від будь-яких російських впливів.
– Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важно, що зберігаємо єдність. Важно, що зберігаємо незалежність. Важно, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною, – заявив глава держави.
Нагадаємо, вчора після масштабних протестів у містах України, Зеленський оголосив про намір зареєструвати новий законопроєкт, який виключатиме будь-який російський вплив на антикорупційні органи та посилюватиме їхню незалежність.
Закон щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво послабив автономію НАБУ і САП. Нові норми розширили повноваження генерального прокурора й дозволили йому втручатися в діяльність антикорупційних слідчих органів.
Рішення ухвалили невдовзі після того, як 21 липня Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ. Тоді підозри отримали кілька детективів, а також один із керівників – Руслан Магамедрасулов. Його звинувачують у допомозі батькові-бізнесмену в РФ, а також у зв’язках з агентом ФСБ і народним депутатом Христенком.
У відповідь на ухвалення закону в Україні почалася хвиля протестів. Увечері 22 липня у Києві, Львові та інших містах громадяни вийшли на акції. Попри спротив, увечері того ж дня президент підписав закон, хоча статус підписання на сайті Ради змінювався кілька разів.