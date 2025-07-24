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У Раді зареєстрували законопроєкт про повернення незалежності НАБУ й САП

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13531, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону Про прокуратуру.

Метою ініціативи є відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП після прийняття закону №12414, який, на думку правозахисників і громадськості, обмежив їхню автономію.

Що відомо про законопроєкт №13531

Законопроєкт №13531 подано у відповідь на хвилю критики щодо попереднього закону. Серед ініціаторів цього документу є народні депутати, які кілька днів тому підтримували ухвалення обмежень щодо НАБУ і САП.

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Аналіз голосувань за закон №12414 та список авторів законопроєкту №13531 свідчить про зміну позиції окремих парламентарів.

Зокрема, за обмеження НАБУ та САП голосували, а тепер ініціюють відновлення їх незалежності:

  • Олег Бондаренко (фракція Слуга народу)
  • Людмила Буймістер (Батьківщина)
  • Сергій Козир (Слуга народу)
  • Ніна Южаніна (Європейська солідарність)

У таблиці змін, оприлюдненій народним депутатом Ярославом Железняком, зазначено, що пропонується позбавити генерального прокурора низки суперечливих повноважень щодо антикорупційних органів. Серед них:

  • доступ до всіх матеріалів розслідувань НАБУ;
  • право надавати вказівки детективам та змінювати підслідність у разі їх невиконання;
  • можливість закривати справи НАБУ на підставі звернень захисників;
  • вирішення спорів щодо підслідності та підписання підозр топчиновникам.

Ініціативу підтримали 48 депутатів. Законопроєкт №13531 підписали:

  • Совсун Інна (Голос)
  • Железняк Ярослав (Голос)
  • Радіна Анастасія (Слуга народу)
  • Цабаль Володимир (Голос)
  • Васильченко Галина (Голос)
  • Хлапук Максим (Голос)
  • Ар’єв Володимир (Європейська солідарність)
  • Фріз Ірина (Європейська солідарність)
  • Геращенко Ірина (Європейська солідарність)
  • Василів Ігор (Слуга народу)
  • Зінкевич Яна (Європейська солідарність)
  • Василенко Леся (Голос)
  • Бондар Михайло (Європейська солідарність)
  • Павленко Ростислав (Європейська солідарність)
  • Величкович Микола (Європейська солідарність)
  • Климпуш-Цинцадзе Іванна (Європейська солідарність)
  • Гончаренко Олексій (Європейська солідарність)
  • Никорак Ірина (Європейська солідарність)
  • Лозинський Роман (Голос)
  • В’ятрович Володимир (Європейська солідарність)
  • Юрчишин Ярослав (Голос)
  • Бобровська Соломія (Голос)
  • Княжицький Микола (Європейська солідарність)
  • Стефанишина Ольга (Голос)
  • Костенко Роман (Голос)
  • Сірко Юлія (Голос)
  • Іонова Марія (Європейська солідарність)
  • Рущишин Ярослав (Голос)
  • Герасимов Артур (Європейська солідарність)
  • Потураєв Микита (Слуга народу)
  • Рудик Кіра (Голос)
  • Циба Тетяна (Слуга народу)
  • Бондаренко Олег (Слуга народу)
  • Осадчук Андрій (Голос)
  • Веніславський Федір (Слуга народу)
  • Мовчан Олексій (Слуга народу)
  • Саврасов Максим (Європейська солідарність)
  • Буймістер Людмила (Батьківщина)
  • Федина Софія (Європейська солідарність)
  • Сюмар Вікторія (Європейська солідарність)
  • Козир Сергій (Слуга народу)
  • Івченко Вадим (Батьківщина)
  • Южаніна Ніна (Європейська солідарність)
  • Наливайченко Валентин (Батьківщина)
  • Савчук Оксана (позафракційна)
  • Бондар Ганна (Слуга народу)
  • Піпа Наталія (Голос)
  • Фролов Павло (Слуга народу)

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що схвалив текст нового законопроєкту. Він зазначив, що документ сприятиме зміцненню правопорядку, гарантує незалежність антикорупційних інституцій та захистить систему від будь-яких російських впливів.

– Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важно, що зберігаємо єдність. Важно, що зберігаємо незалежність. Важно, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною, – заявив глава держави.

Нагадаємо, вчора після масштабних протестів у містах України, Зеленський оголосив про намір зареєструвати новий законопроєкт, який виключатиме будь-який російський вплив на антикорупційні органи та посилюватиме їхню незалежність.

Закон щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво послабив автономію НАБУ і САП. Нові норми розширили повноваження генерального прокурора й дозволили йому втручатися в діяльність антикорупційних слідчих органів.

Рішення ухвалили невдовзі після того, як 21 липня Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ. Тоді підозри отримали кілька детективів, а також один із керівників – Руслан Магамедрасулов. Його звинувачують у допомозі батькові-бізнесмену в РФ, а також у зв’язках з агентом ФСБ і народним депутатом Христенком.

У відповідь на ухвалення закону в Україні почалася хвиля протестів. Увечері 22 липня у Києві, Львові та інших містах громадяни вийшли на акції. Попри спротив, увечері того ж дня президент підписав закон, хоча статус підписання на сайті Ради змінювався кілька разів.

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