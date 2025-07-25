Маск приказал отключить Starlink во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года – Reuters

В сентябре 2022 года Илон Маск отдал приказ, который привел к временному отключению интернет-сервиса Starlink на части украинской территории, что помешало контрнаступлению ВСУ.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Отключение связи во время боев

Во время активной фазы контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, когда украинские войска продвигались по Херсонской области, Илон Маск поручил сотрудникам своей компании SpaceX, которая контролирует спутниковый интернет Starlink, отключить связь в нескольких регионах, включая временно оккупированные территории Херсонской области и часть Донецкой области.

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Команду на отключение передал инженер Майкл Николлс, который получил приказ от Маска в офисе компании в Калифорнии. Соответственно, по меньшей мере сотня терминалов Starlink на указанных участках была деактивирована – они “погасли” на внутренней карте компании.

По словам украинских военных и технических советников, отключение привело к мгновенному информационному коллапсу на передовой: связь пропала, дроны потеряли управление, а артиллерия, которая зависела от Starlink для наведения, осталась без целеуказания. ВСУ не смогли завершить окружение российской группировки в Бериславе, говорится в расследовании.

Хотя позже Вооруженные силы Украины все же освободили Берислав, Херсон и часть юга, это был первый задокументированный случай, когда Илон Маск лично приказал отключить Starlink в зоне боевых действий. Один из сотрудников SpaceX отметил, что такое решение фактически “позволило Маску повлиять на исход войны”.

Что стояло за приказом Маска

Три осведомленных о ситуации источника отметили, что решение могло быть связано с опасениями Маска относительно возможной ядерной эскалации со стороны РФ.

В этот период Россия открыто угрожала применить ядерное оружие в случае угрозы ее “территориальной целостности”. Участники неформальных контактов миллиардера с администрацией Байдена подтвердили, что бизнесмен обсуждал с чиновниками потенциальные риски от использования Starlink на фронте.

Несмотря на это, сам Маск публично отрицал причастность к ограничению покрытия. В марте 2024 года он заявил в соцсети X, что “никогда бы не сделал ничего подобного”. В то же время расследование Reuters ставит под сомнение слова миллиардера, а основано оно на показаниях более трех десятков человек. Речь идет о действующих и бывших сотрудниках SpaceX, военных из Украины, США и Европы, дипломатах и политиках.

Напомним, вечером в четверг, 24 июля, в работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX произошел сбой по всему миру.

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