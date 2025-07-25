Маск наказав відключити Starlink під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 — Reuters

У вересні 2022 року Ілон Маск віддав наказ, який призвів до тимчасового відключення інтернет-сервісу Starlink на частині української території, що перешкодило контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Вимкнення зв’язку під час боїв

Під час активної фази контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, коли українські війська просувалися на Херсонщині, Ілон Маск доручив співробітникам своєї компанії SpaceX, яка контролює супутниковий інтернет Starlink, відключити зв’язок у кількох регіонах, включно з тимчасово окупованими територіями Херсонської області та частиною Донеччини.

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Команду на вимкнення передав інженер Майкл Ніколлс, який отримав наказ від Маска в офісі компанії в Каліфорнії. Відповідно, щонайменше сотня терміналів Starlink на зазначених ділянках була деактивована – вони “згасли” на внутрішній мапі компанії.

За словами українських військових і технічних радників, відключення призвело до миттєвого інформаційного колапсу на передовій: зв’язок зник, дрони втратили керування, а артилерія, яка залежала від Starlink для наведення, залишилася без цілевказання. ЗСУ не змогли завершити оточення російського угруповання в Бериславі, йдеться у розслідуванні.

Хоча згодом Збройні сили України таки звільнили Берислав, Херсон і частину півдня, це був перший задокументований випадок, коли Ілон Маск особисто наказав відключити Starlink у зоні бойових дій. Один із працівників SpaceX зауважив, що таке рішення фактично “дало змогу Маску вплинути на результат війни”.

Що стояло за наказом Маска

Троє обізнаних із ситуацією джерел зазначили, що рішення могло бути пов’язане з побоюваннями Маска щодо можливої ядерної ескалації з боку РФ.

У цей період Росія відкрито погрожувала застосувати ядерну зброю у разі загрози її “територіальній цілісності”. Учасники неформальних контактів мільярдера з адміністрацією Байдена підтвердили, що бізнесмен обговорював з посадовцями потенційні ризики від використання Starlink на фронті.

Попри це, сам Маск публічно заперечував причетність до обмеження покриття. У березні 2024 року він заявив у соцмережі X, що “ніколи б не зробив нічого подібного”. Водночас розслідування Reuters ставить під сумнів слова мільярдера, а базується воно на свідченнях понад трьох десятків людей. Йдеться про чинних і колишніх працівників SpaceX, військових з України, США та Європи, дипломатів і політиків.

Нагадаємо, ввечері у четвер, 24 липня у роботі супутникових терміналів Starlink компанії SpaceX стався збій по всьому світу.

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