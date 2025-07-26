Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру бригады Ярость Максиму Казбану

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику полиции Максиму Казбану.

Об этом говорится в указе на сайте президента.

Что известно о командире бригады Ярость Максиме Казбане

Военнослужащий был удостоен высшей государственной награды посмертно — за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты страны.

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Максим Казбан возглавлял Объединенную штурмовую бригаду Нацполиции Ярости. Звание Героя Украины присвоено с вручением ордена Золотая Звезда. Соответствующий указ президент подписал 25 июля 2025 года.

Полковник Казбан служил с 2014 года, участвовал в боевых действиях на Донбассе. После полномасштабного вторжения России активно боролся против агрессора в составе Сил обороны Украины. В частности, участвовал в спецоперации по уничтожению вражеских вертолетов в Чернобаевке под Херсоном.

В сентябре 2024 года он возглавил бригаду Ярость, до этого был ее первым заместителем. После создания подразделения самостоятельно перешел в его состав.

Напомним, 22 июля в Донецкой области в ДТП погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Лють — полковник полиции Максим Казбан.

Фото: Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Ярость

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