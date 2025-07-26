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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру бригади Лють Максиму Казбану

Максим Казбан

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України полковнику поліції Максиму Казбану.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Що відомо про командира бригади Лють Максима Казбана

Військовослужбовець був удостоєний найвищої державної нагороди посмертно — за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту країни.

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Максим Казбан очолював Об’єднану штурмову бригаду Нацполіції Лють. Звання Героя України присвоєно з врученням ордена Золота Зірка. Відповідний указ президент підписав 25 липня 2025 року.

Полковник Казбан служив з 2014 року, брав участь у бойових діях на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення Росії активно боровся проти агресора у складі Сил оборони України. Зокрема, брав участь у спецоперації зі знищення ворожих гелікоптерів у Чорнобаївці під Херсоном.

У вересні 2024 року він очолив бригаду Лють, до цього був її першим заступником. Після створення підрозділу самостійно перейшов до його складу.

Нагадаємо, 22 липня у Донецькій області у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють – полковник поліції Максим Казбан.

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Фото: Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють

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