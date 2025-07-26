Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру бригади Лють Максиму Казбану
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України полковнику поліції Максиму Казбану.
Про це йдеться в указі на сайті президента.
Що відомо про командира бригади Лють Максима Казбана
Військовослужбовець був удостоєний найвищої державної нагороди посмертно — за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту країни.
Максим Казбан очолював Об’єднану штурмову бригаду Нацполіції Лють. Звання Героя України присвоєно з врученням ордена Золота Зірка. Відповідний указ президент підписав 25 липня 2025 року.
Полковник Казбан служив з 2014 року, брав участь у бойових діях на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення Росії активно боровся проти агресора у складі Сил оборони України. Зокрема, брав участь у спецоперації зі знищення ворожих гелікоптерів у Чорнобаївці під Херсоном.
У вересні 2024 року він очолив бригаду Лють, до цього був її першим заступником. Після створення підрозділу самостійно перейшов до його складу.
Нагадаємо, 22 липня у Донецькій області у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють – полковник поліції Максим Казбан.
Фото: Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють