Кремль разгоняет фейк о “тайных выборах президента Украины в Альпах” — ГУР
Во вторник, 29 июля, по распоряжению Кремля российские спецслужбы развернули очередную информационную спецоперацию, направленную на подрыв устойчивости украинского общества в условиях войны.
Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.
Дезинформация о якобы выборах президента Украины в Альпах
– Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойными медиаресурсами Кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании, – говорится в сообщении.
По версии российской пропаганды, во время этой фейковой встречи должны якобы пройти тайные президентские выборы в Украине. Пропагандисты Кремля утверждают, что победителем должен стать Валерий Залужный.
В ГУР отметили, что целью таких вбросов является дестабилизация внутренней ситуации в Украине:
- создание напряжения в обществе;
- подрыв доверия к военно-политическому руководству;
- отвлечение внимания от реалий войны на тему выборов;
- провоцирование внутреннего раскола и ослабление обороноспособности страны.
Российские спецслужбы также прилагают усилия для дискредитации украинской военной разведки.
В частности, распространяются фейки о якобы причастности одного из военнослужащих ГУР к наркоторговле.
В ведомстве призвали украинцев соблюдать информационную гигиену, не распространять фейки и сосредоточиться на борьбе с российской дезинформацией во всех ее проявлениях.
Напомним, ЦПД ранее обнародовал прогноз относительно основных информационных рисков, которые могут быть реализованы Россией в информационном поле Украины в первой половине августа.
Среди них – широкое использование тематики митингов, спекуляции относительно ситуации на фронте, хода переговоров в Стамбуле, эффективности работы ПВО и проблем на временно оккупированных территориях.