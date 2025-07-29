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Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Кремль разгоняет фейк о “тайных выборах президента Украины в Альпах” — ГУР

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Во вторник, 29 июля, по распоряжению Кремля российские спецслужбы развернули очередную информационную спецоперацию, направленную на подрыв устойчивости украинского общества в условиях войны.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

Дезинформация о якобы выборах президента Украины в Альпах

– Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойными медиаресурсами Кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании, – говорится в сообщении.

По версии российской пропаганды, во время этой фейковой встречи должны якобы пройти тайные президентские выборы в Украине. Пропагандисты Кремля утверждают, что победителем должен стать Валерий Залужный.

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В ГУР отметили, что целью таких вбросов является дестабилизация внутренней ситуации в Украине:

  • создание напряжения в обществе;
  • подрыв доверия к военно-политическому руководству;
  • отвлечение внимания от реалий войны на тему выборов;
  • провоцирование внутреннего раскола и ослабление обороноспособности страны.

Российские спецслужбы также прилагают усилия для дискредитации украинской военной разведки.

В частности, распространяются фейки о якобы причастности одного из военнослужащих ГУР к наркоторговле.

В ведомстве призвали украинцев соблюдать информационную гигиену, не распространять фейки и сосредоточиться на борьбе с российской дезинформацией во всех ее проявлениях.

Напомним, ЦПД ранее обнародовал прогноз относительно основных информационных рисков, которые могут быть реализованы Россией в информационном поле Украины в первой половине августа.

Среди них – широкое использование тематики митингов, спекуляции относительно ситуации на фронте, хода переговоров в Стамбуле, эффективности работы ПВО и проблем на временно оккупированных территориях.

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