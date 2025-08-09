Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

ЦПД: Росії не вдається просунути у світових медіа тезу, що все вирішено

Зеленський Путін
Фото: Факти ICTV

Російські спроби нав’язати у світових медіа тезу про те, що всі питання вже вирішено, не приносять результату.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росія втрачає вплив у світових медіа: що відомо

За його словами, зараз триває активне інформаційне протистояння, яке продовжиться впродовж наступних днів.

– Те, що зараз ви бачите в іноземних медіа – це інформаційне протистояння, і воно триватиме всі наступні дні. Росіяни дуже хотіли створити картинку, що все вже вирішено, але наразі вони програють цю інформаційну битву, бо ця теза вже затерта, – сказав Коваленко.

Нагадаємо, Європейські країни та Україна підготували контрпропозицію щодо припинення вогню, яку вважають можливою основою для майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

Європейський план було озвучено під час зустрічі з високопоставленими представниками США в Англії. Він відкидає російську пропозицію передати Москві українські території у Донецькій області в обмін на припинення вогню.

У документі наголошується, що перемир’я має бути запроваджене до будь-яких інших кроків, а будь-який обмін територіями має відбуватися лише на взаємній основі.

Пов'язані теми:

війнаВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
