Зеленського можуть запросити на Аляску під час зустрічі Трампа з Путіним

Головне Білий дім розглядає запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

Візит Зеленського ще не підтверджений.

Білий дім допускає тристоронній саміт, але поки готує двосторонню зустріч за запитом Путіна.

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня президент США Дональд Трамп повинен зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це NBC News повідомили високопоставлений американський чиновник і три людини, обізнані з цим питанням.

Чи запросять США Зеленського на Аляску

– Це обговорюється, – сказав один зі співрозмовників, який орієнтується у перебігу діалогу.

Високопоставлений американський чиновник і та інші джерела заявили, що візит ще не завершений і дотепер неясно, чи приїде Зеленський в кінцевому підсумку на Аляску для проведення зустрічей.

Зараз дивляться

Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що це абсолютно можливо.

– Всі дуже сподіваються, що це відбудеться, – сказав американський чиновник.

Журналісти поставили йому уточнювальне запитання про те, чи запрошували США Зеленського на Аляску офіційно.

– Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив Путін, – відповів високопоставлений представник Білого дому.

У п’ятницю, 8 серпня, Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці, щоб спробувати домогтися припинення вогню в Україні.

Спочатку західні видання з посиланням на Білий дім повідомляли, що зустріч Путіна із Зеленським є умовою для діалогу Трампа з російським диктатором, але пізніше президент США спростував цю заяву.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.