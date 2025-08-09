Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Зеленського можуть запросити на Аляску під час зустрічі Трампа з Путіним

Головне
  • Білий дім розглядає запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.
  • Візит Зеленського ще не підтверджений.
  • Білий дім допускає тристоронній саміт, але поки готує двосторонню зустріч за запитом Путіна.
Зеленський і Трамп
Фото: Офіс президента

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня президент США Дональд Трамп повинен зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це NBC News повідомили високопоставлений американський чиновник і три людини, обізнані з цим питанням.

Чи запросять США Зеленського на Аляску

– Це обговорюється, – сказав один зі співрозмовників, який орієнтується у перебігу діалогу.

Високопоставлений американський чиновник і та інші джерела заявили, що візит ще не завершений і дотепер неясно, чи приїде Зеленський в кінцевому підсумку на Аляску для проведення зустрічей.

Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що це абсолютно можливо.

– Всі дуже сподіваються, що це відбудеться, – сказав американський чиновник.

Журналісти поставили йому уточнювальне запитання про те, чи запрошували США Зеленського на Аляску офіційно.

– Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив Путін, – відповів високопоставлений представник Білого дому.

У п’ятницю, 8 серпня, Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці, щоб спробувати домогтися припинення вогню в Україні.

Спочатку західні видання з посиланням на Білий дім повідомляли, що зустріч Путіна із Зеленським є умовою для діалогу Трампа з російським диктатором, але пізніше президент США спростував цю заяву.

Пов'язані теми:

АляскаВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп
