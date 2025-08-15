Події ночі 15 серпня: вибухи у Сумах, атака на НПЗ у Сизрані та обмін полоненими

У ніч проти 15 серпня дрони атакували НПЗ у російській Сизрані. У Донецькій області оголошено примусову евакуацію дітей.

На заправці у Сумах стався потужний вибух, а США нові санкції проти російської криптокомпанії А7.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 15 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Атака на НПЗ у Сизрані

Уночі 15 серпня дрони атккували Нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області.

За повідомленнями місцевих жителів, близько 4:00 ранку пролунало щонайменше десять вибухів.

Інформацію про атаку поширили регіональні пабліки та російські ЗМІ.

За словами очевидців, після удару дронівна території НПЗ спалахнула пожежа.

Офіційних підтверджень або спростувань цієї інформації наразі немає.

Евакуація на Донеччині

З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині розпочалася примусова евакуація сімей із дітьми.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

– Починаємо обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, – заявив він.

За словами Філашкіна, у цих населених пунктах зараз перебуває близько 1 879 дітей.

Санкції проти російської криптокомпанії

Міністерство фінансів США через підрозділ OFAC внесло до санкційного списку SDN компанію А7, а також низку пов’язаних із нею підприємств та криптовалютних платформ, яких звинувачують в обході міжнародних обмежень.

Як повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), компанія А7 була створена за участю російського банку ПСБ та спеціалізується на розрахунках у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Під санкції також потрапили ТОВ А7 Агент і ТОВ А71, криптовалютна біржа Grinex, платформи Exved та INDEFI Smartbank, естонська компанія Garantex Europe (юридична особа криптобіржі Garantex) та киргизька компанія Old Vector.

Вибух у Сумах

У Сумах у п’ятницю, 15 серпня, близько 5:40 ранку стався вибух на автозаправній станції.

Як повідомляють місцеві пабліки, інцидент трапився під час заправки автомобіля Жигулі на вулиці Герасима Кондратьєва.

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху виникло займання та сильне задимлення.

Причини події наразі з’ясовуються, інформації про постраждалих немає.

У соцмережах вже з’явилися фото з місця інциденту, на яких видно полум’я та густий дим.

Мешканці прифронтового міста, що щодня чує звуки обстрілів і вибухів через атаки російських військ на Суми та прикордонні райони, зізнаються, що подія на заправці викликала серйозне занепокоєння.

Обмін полоненими

14 серпня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Додому повернулися 84 наші співвітчизники. Зазначається, що це уже про 67-й обмін полоненими, з 84 повернених українців з російської неволі визволили 33 військових та 51 цивільного.

Особливістю цього обміну є те, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені до тривалих термінів ув’язнення – від 10 до 18 років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.