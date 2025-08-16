Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Потери врага на 16 августа: ВСУ уничтожили 1010 оккупантов и 50 единиц тяжелой техники

Бійці ДПСУ знищили російський моторний човен
Фото: Госпогранслужба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте более тысячи российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, вчера наши воины уничтожили не менее 50 единиц тяжелой техники, в том числе 42 артсистемы.

Потери врага в войне на 16 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 069 050 (+1010) человек,
  • танков – 11 112 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 135 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 540 (+42) ед.,
  • РСЗО – 1467 ед.,
  • средств ПВО – 1207 ед,
  • самолетов – 422 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152) ед.,
  • крылатых ракет – 3558 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137) ед.,
  • специальная техника – 3942 (+2) ед.

Ранее военные сообщали, что в Донецкой области между городами Константиновка и Покровск, от врага зачищены населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
