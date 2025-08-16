Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери врага на 16 августа: ВСУ уничтожили 1010 оккупантов и 50 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте более тысячи российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, вчера наши воины уничтожили не менее 50 единиц тяжелой техники, в том числе 42 артсистемы.
Потери врага в войне на 16 августа 2025 года
- личного состава – около 1 069 050 (+1010) человек,
- танков – 11 112 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 135 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 31 540 (+42) ед.,
- РСЗО – 1467 ед.,
- средств ПВО – 1207 ед,
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152) ед.,
- крылатых ракет – 3558 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137) ед.,
- специальная техника – 3942 (+2) ед.
Ранее военные сообщали, что в Донецкой области между городами Константиновка и Покровск, от врага зачищены населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
