Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.
Втрати ворога на 16 серпня: ЗСУ знищили 1010 окупантів та 50 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті понад тисячу російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, вчора наші воїни знищили щонайменше 50 одиниць важкої техніки, зокрема 42 артсистеми.
Втрати ворога у війні на 16 серпня 2025
- особового складу – близько 1 069 050 (+1010) осіб,
- танків – 11 112 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 23 135 (+2) од,
- артилерійських систем – 31 540 (+42) од,
- РСЗВ – 1467 од,
- засобів ППО – 1207 од
- літаків – 422 од,
- гелікоптерів – 340 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152) од,
- крилатих ракет – 3558 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 733 (+137) од,
- спеціальна техніка – 3942 (+2) од.
Раніше військові повідомляли, що на Донеччині між містами Костянтинівка і Покровськ, від ворога зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 270-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
