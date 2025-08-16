Втрати ворога на 16 серпня: ЗСУ знищили 1010 окупантів та 50 одиниць важкої техніки

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті понад тисячу російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, вчора наші воїни знищили щонайменше 50 одиниць важкої техніки, зокрема 42 артсистеми.

Втрати ворога у війні на 16 серпня 2025

особового складу – близько 1 069 050 (+1010) осіб,

танків – 11 112 (+6) од,

бойових броньованих машин – 23 135 (+2) од,

артилерійських систем – 31 540 (+42) од,

РСЗВ – 1467 од,

засобів ППО – 1207 од

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152) од,

крилатих ракет – 3558 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 733 (+137) од,

спеціальна техніка – 3942 (+2) од.

Раніше військові повідомляли, що на Донеччині між містами Костянтинівка і Покровськ, від ворога зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 270-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

