Москва та Будапешт не підходять: Зеленський назвав можливі місця зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можливими місцями зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним можуть бути країни Європи або Туреччина.

Про це Зеленський сказав під час розмови з журналістами у Києві.

Можливі місця зустрічі з Путіним

Зеленський нагадав, що під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня він наголосив, що хотів би отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7–10 днів. А тоді можна планувати зустріч у тристоронньому форматі – Зеленський, Путін, Трамп.

Президент Дональд Трамп запропонував спочатку провести двосторонню зустріч – Зеленський та Путін, – а потім тристоронню. Проте все одно вирішили продовжити працювати над гарантіями безпеки, зокрема чимось схожим на статтю 5 статуту НАТО (якщо будь-яка з держав-членів зазнає нападу, усі інші члени мають допомогти протистояти агресії).

За словами президента Зеленського, буде справедливо, якщо зустріч із Путіним плануватиметься на нейтральній території.

– Бо війна в Україні і на європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося, – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що готовий до такої зустрічі. Головне, щоб росіяни погодилися. А якщо Москва виявиться не готова, то Київ хотів би бачити на це сильну реакцію Сполучених Штатів.

Київ розглядає також Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

– Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони, – заявив Зеленський.

Де Зеленський відкидає проведення саміту

Водночас президент України категорично відкидає проведення зустрічі у Москві, як раніше запропонував Володимир Путін.

– Зустрічі в Москві не може бути, – наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував можливість проведення зустрічі у Будапешті. Раніше видання Politico писало, що Білий дім погоджується на столицю Угорщини.

– Мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України, – зауважив Зеленський.

