Зеленский надеется на сильную реакцию США в случае отказа Путина от встречи

Надежды на готовность США реагировать, если Россия откажется от двусторонней встречи с Украиной на высшем уровне, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о двухсторонней встрече с Путиным

Глава государства заявил о готовности к двусторонней встрече и выразил надежду на сильную реакцию США в случае отказа России от нее.

– Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если россияне не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если россияне не готовы, то мы хотели бы видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это.

Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: “Ок. Тогда двусторонняя, а затем трехсторонняя, и Путин на это согласится”, — сказал во время общения с журналистами Зеленский.

Глава государства отметил, что РФ должна согласиться, потому что если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то США будет реагировать.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина хочет окончания этой войны, и четко это демонстрирует. Поэтому сейчас предстоит шаг со стороны РФ.

Кроме того, он отметил, что вторичные санкции – это “убийственная сила” для РФ.

– Мы понимаем, что новые тарифы, которые президент Трамп может вести тем или иным странам, которые имеют экспортно-импортные отношения с россиянами, также повлияют на экономику России, – пояснил Зеленский.

Как добавил глава государства, Украина готова к конфигурации двусторонней и трехсторонней встреч.

– И если россияне не готовы на такое – мы просим ввести тарифы. Мы просим дополнительные санкционные, тарифные шаги от США, потому что это реально сработает, – добавил президент.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что подготовка переговоров уже началась.

