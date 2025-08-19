Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

В Белом доме подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским

хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа
Фото: Факти ICTV

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Путин готов к встрече с Зеленским: что известно

Леввит подтвердила информацию и добавила, что подготовка переговоров уже стартовала.

Сейчас смотрят

По ее словам, Трамп обсудил эту тему с Путиным и Зеленским. Оба лидера выразили готовность встретиться.

Команда по национальной безопасности США координирует организацию предстоящей встречи.

Напомним, Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

В СМИ распространялась информация о желании Путина провести переговоры лично с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский также не поддержал идею встречи на территории России.

На данный момент точное место проведения переговоров еще не определено.

В ЦПД подчеркнули, что России нельзя позволять затягивать время в трехсторонних переговорах Зеленского, Путина и Трампа.

Руководитель центра Андрей Коваленко отметил, что вся информационная и дипломатическая стратегия Кремля строилась вокруг идеи достижения договоренностей с США без привлечения Украины.

Читайте также
Для танго нужны двое: Трамп о переговорах Путина и Зеленского
Дональд Трамп

Связанные темы:

Белый домВладимир ПутинДональд Трамп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь