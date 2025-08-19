В Белом доме подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Путин готов к встрече с Зеленским: что известно

Леввит подтвердила информацию и добавила, что подготовка переговоров уже стартовала.

Сейчас смотрят

По ее словам, Трамп обсудил эту тему с Путиным и Зеленским. Оба лидера выразили готовность встретиться.

Команда по национальной безопасности США координирует организацию предстоящей встречи.

Напомним, Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

В СМИ распространялась информация о желании Путина провести переговоры лично с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский также не поддержал идею встречи на территории России.

На данный момент точное место проведения переговоров еще не определено.

В ЦПД подчеркнули, что России нельзя позволять затягивать время в трехсторонних переговорах Зеленского, Путина и Трампа.

Руководитель центра Андрей Коваленко отметил, что вся информационная и дипломатическая стратегия Кремля строилась вокруг идеи достижения договоренностей с США без привлечения Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.