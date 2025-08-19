В Белом доме подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским
Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
Путин готов к встрече с Зеленским: что известно
Леввит подтвердила информацию и добавила, что подготовка переговоров уже стартовала.
По ее словам, Трамп обсудил эту тему с Путиным и Зеленским. Оба лидера выразили готовность встретиться.
Команда по национальной безопасности США координирует организацию предстоящей встречи.
Напомним, Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.
В СМИ распространялась информация о желании Путина провести переговоры лично с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский также не поддержал идею встречи на территории России.
На данный момент точное место проведения переговоров еще не определено.
В ЦПД подчеркнули, что России нельзя позволять затягивать время в трехсторонних переговорах Зеленского, Путина и Трампа.
Руководитель центра Андрей Коваленко отметил, что вся информационная и дипломатическая стратегия Кремля строилась вокруг идеи достижения договоренностей с США без привлечения Украины.