Зеленський сподівається на сильну реакцію США у разі відмови Путіна від зустрічі

Сподівання на готовність США реагувати, якщо Росія відмовиться від двосторонньої зустрічі з Україною на вищому рівні висловив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про двосторонню зустріч з Путіним

Голова держави заявив про готовність до двосторонньої зустрічі і висловив сподівання на сильну реакцію США у разі відмови Росії від неї.

– Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо росіяни не готові? Європейці порушили це питання. Якщо росіяни не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми сподіваємося, що Америка реагуватиме. Тому що вони самі кажуть: “Ок. Тоді двостороння, а потім тристороння, і Путін на це погодиться”, – сказав під час спілкування з журналістами Зеленський.

Голова держави зауважив, що РФ має погодитися, тому що якщо одна зі стороні не хоче закінчувати цю війну, то США буде реагувати.

Крім того, президент наголосив, що Україна хоче закінчення цієї війни і чітко це демонструє. Тому зараз має бути крок з боку РФ.

Окрім того, він зазначив, що вторинні санкції – це “вбивча сила” для РФ.

– Ми розуміємо, що нові тарифи, які президент Трамп може запроваджувати на ті чи інші країни, які мають експортно-імпортні відносини з росіянами, також вплинуть на економіку Росії, – пояснив Зеленський.

Як додав голова держави, Україна готова на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей.

– І якщо росіяни не готові на таке – ми просимо ввести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює, – додав президент.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомляла, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом пообіцяв провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона зауважила, що підготовка переговорів вже стартувала.

