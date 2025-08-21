Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Еврокомиссар поставил под сомнение, кто руководит Кремлем — Путин или Лавров

Андрюс Кубілюс
Фото: Getty Images

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс поставил под сомнение, кто на самом деле является главным в Кремле — российский диктатор Владимир Путин или министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Еврокомиссар о главном лице в Кремле

Андрюс Кубилюс в социальной сети Х отметил, что после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично опроверг обещания главы Кремля.

Именно поэтому еврокомиссар предположил, что Кремль на самом деле контролирует Лавров, а не Путин.

Сейчас смотрят

— Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как можно договариваться с Путиным, если после его встречи с Трампом Лавров публично опровергает все обещания? Возможно, Путин — не главный в Кремле? — обратил внимание он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель мы узнаем, будет ли мир в Украине. Он предположил, что, вероятно, США придется действовать иначе.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, нужно завершать войну, а для ее окончания стоит давить на Россию. Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин не понимает ничего, кроме силы и давления.

Читайте также
В РФ углубляется топливный кризис: Москва ограничивает продажу бензина
біоетанол у бензині

Связанные темы:

ЕврокомиссияВойна в УкраинеВладимир ПутинКремльРосіяСергей Лавров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь