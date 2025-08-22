Щоб війна зупинилась, вона має стати вкрай дорогою для Путіна — ЦПД

На кремлівського диктатора Володимира Путіна мають вплив дії, які прискорюють крах російської економіки.

Про це наголошує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Цілі Путіна не змінились

За його словами, зараз для Путіна головне – це тягнути час, особливо в умовах, які висунув американський президент Дональд Трамп.

– План Путіна зараз – вкотре тягнути час у вузькому коридорі, який задав йому Трамп. Але поки є бодай вузький коридор, він буде це робити. Така установка режиму, – пояснює Андрій Коваленко.

Він зауважує, що значна частина оточення диктатора вже виступає за припинення війни. Щоправда, окрім помічника Путіна Миколи Патрушева, першого заступника адміністрації президента РФ Сергія Кириєнка та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Володимир Путін прагне контролювати всю територію України і, до речі, Балтії також.

– Але намагаючись нас захопити, він лише наближає крах самої Росії, яка вже залежна від Китаю політично та економічно. Втім, Путін думає, що така залежність менш деструктивна, ніж припинення війни в нинішніх умовах, – каже керівник ЦПД.

Тиск США на Росію грає ключову роль

За словами Андрія Коваленка, тиск Сполучених Штатів на Москву зараз грає ключову роль, адже Китаю не готовий розпочинати протистояння з США заради Росії. Тож майбутнє РФ зараз залежить від Америки.

– Навіть в таких умовах Путін робить все, щоб тягнути гуму і спробувати вибити умови, які залишать для Росії опцію повторення агресії, – наголошує керівник ЦПД.

Росіяни зараз наводять сценарій Вʼєтнаму, а саме падіння міста Сайгон (окупація столиці Південного В’єтнаму силами Народної армії В’єтнаму і В’єтконгу у 1975 році. Битва ознаменувала кінець війни у В’єтнамі, – Ред.) після згортання американської підтримки.

Росіяни зображують Україну Південним Вʼєтнамом, хоча подібний сценарій ніколи не повториться. Саме тому ми йдемо шляхом сильної армії і гарантій безпеки, а РФ намагається зруйнувати цей підхід, бо вірить у “повторення падіння Сайгона” в майбутньому, пояснює Андрій Коваленко.

За його словами, така тактика є дурістю, але з цим нічого не зробити.

– З нашого боку і з боку партнерів є повне розуміння загроз та методів неповторення агресії. А затиснути Путіна можливо економічно, – каже керівник ЦПД.

Саме тому треба зробити так, щоб ця війни для Путіна стала вкрай дорогим задоволенням.

