РФ запустила почти 50 дронов: как ПВО отразила ночную атаку на Украину
В ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Последствия ночной атаки сегодня, 23 августа: как отработала ПВО
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запускали дроны из направлений Шаталово, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
К отражению воздушной атаки привлекались подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны.
В то же время зафиксировано попадание 13 БпЛА в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.