Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

РФ запустила почти 50 дронов: как ПВО отразила ночную атаку на Украину

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

В ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Последствия ночной атаки сегодня, 23 августа: как отработала ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запускали дроны из направлений Шаталово, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушной атаки привлекались подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Сейчас смотрят

Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 БпЛА в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Конотопе: дроны атаковали уже разрушенный объект инфраструктуры
Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеобстрілПовітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь