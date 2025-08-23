РФ запустила почти 50 дронов: как ПВО отразила ночную атаку на Украину

В ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Последствия ночной атаки сегодня, 23 августа: как отработала ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запускали дроны из направлений Шаталово, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушной атаки привлекались подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Сейчас смотрят

Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 БпЛА в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.