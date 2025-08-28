Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 139 боєзіткнень. Окупанти завдали 84 авіаударів, скинули 154 керовані бомби. Також ворог використав для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснив 5177 артобстрілів.

У ніч на 28 серпня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні – найбільше постраждав Київ, там є загиблі та поранені.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Ворожа атака на Київ

Вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву. Зафіксовано руйнування у понад 20 локаціях – здебільшого це житлові будинки.

На жаль, відомо про загибель восьми людей, серед них одна дитина. Ще щонайменше 45 людей дістали поранення. Рятуванні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

Атака на Вінниччину

Вночі 28 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Щонайменше 60 тис. споживачів у 29 населених пунктах залишились без світла.

Біля Козятина ворог атакував залізницю.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Збої в роботі Укрзалізниці

Через масовану російську атаку на Україну сталося знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області, тож низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Які поїзди затримуються – читайте за посиланням.

Атака на Україну

На світанку пролунали вибухи в Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу балістики.

Ворог вдарив в одне з підприємств міста, там сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, вночі Хмельниччина зазнала атаки ворожих літальних апаратів. Є збиття ворожих цілей.

– Деталі повідомлю згодом. Наразі інформації про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходило, – наголосив Сергій Тюрін.

Також під прицілом російських окупантів опинилася й Івано-Франківщина.

– На світанку ворог атакував й Прикарпаття. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань, – повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Ворог атакував Київщину. У Фастівському районі 33-річний чоловік дістав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували. Також у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Вночі лунали вибухи на Черкащині. Сили ППО в небі над областю збили російську ракету, а також 15 безпілотників. Постраждалих немає, звернень щодо пошкодження майна теж.

Атака на Куйбишевський НПЗ

У Самарі після атаки дронів горить Куйбишевський НПЗ.

Губернатор Самарської області повідомив, що на місці удару працюють оперативні служби. В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження для літаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

