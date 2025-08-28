В результате российской атаки на Киев 28 августа значительные повреждения получило здание миссии Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, опубликовав фото с места происшествия.

Россияне повредили здание миссии ЕС

Сибига заявил, что во время ночного удара Россия нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции.

— Миссия ЕС в Украине подверглась повреждениям. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь, — говорится в сообщении министра.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также отреагировала на массированную атаку России, назвав ее “настоящим ответом Москвы на мирные усилия”.

— “Мир” России прошлой ночью: массированный удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС подверглась серьезным повреждениям от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия, — написала Матернова.

Отметим, что во время ночной атаки на Украину 28 августа россияне применили 629 средств воздушного нападения.

В частности, 598 дронов, 2 ракеты Кинжал, 9 баллистических ракет Искандер и 20 крылатых ракет Х-101. Украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили 589 вражеских целей.

Фото: Андрей Сибига

