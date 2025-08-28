Внаслідок російської атаки на Київ 28 серпня значних пошкоджень зазнала будівля місії Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, опублікувавши фото з місця події.

Росіяни пошкодили будівлю місії ЄС

Сибіга заявив, що під час нічного удару Росія націлилася на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції.

– Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу, – йдеться у повідомленні міністра.

During the night strike, Russia also targeted diplomats—in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також відреагувала на російську масовану атаку, назвавши її “справжньою відповіддю Москви на мирні зусилля”.

– “Мир” Росії минулої ночі: масований удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, – написала Матернова.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles. At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed. The EU Delegation was severely damaged by the shock wave. This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) August 28, 2025

Зазначимо, що під час нічної атаки на Україну 28 серпня росіяни застосували 629 засобів повітряного нападу.

Зокрема, 598 дронів, 2 ракети Кинджал, 9 балістичних ракет Іскандер та 20 крилатих ракет Х-101. Українські сили протиповітряної оборони збили чи подавили 589 ворожих цілей.

Фото: Андрій Сибіга

