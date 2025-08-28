Внаслідок російської атаки на Київ 28 серпня значних пошкоджень зазнала будівля місії Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, опублікувавши фото з місця події.

Росіяни пошкодили будівлю місії ЄС

Сибіга заявив, що під час нічного удару Росія націлилася на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції.

– Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу, – йдеться у повідомленні міністра.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також відреагувала на російську масовану атаку, назвавши її “справжньою відповіддю Москви на мирні зусилля”.

– “Мир” Росії минулої ночі: масований удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, – написала Матернова.

Зазначимо, що під час нічної атаки на Україну 28 серпня росіяни застосували 629 засобів повітряного нападу.

Зокрема, 598 дронів, 2 ракети Кинджал, 9 балістичних ракет Іскандер та 20 крилатих ракет Х-101. Українські сили протиповітряної оборони збили чи подавили 589 ворожих цілей.

Фото: Андрій Сибіга 

